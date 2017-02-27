Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в пятницу утром после заявлений ЕС о том, что соглашение с Великобританией по Brexit возможно, свидетельствуют данные торгов.
Вечером в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС (Brexit). В противном случае, отметил он, последствия будут "катастрофическими".
Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседаний трех крупных мировых ЦБ, которые состоялись на минувшей неделе. В четверг Банк Англии оставил без изменений свою монетарную политику. Регулятор также не смог дать ясный прогноз по дальнейшим мерам из-за высокого уровня неопределенности вокруг Brexit.
А фунт возвращается к жизни после падения в начале сентбря к 1,20 уже 1,256
ЧИА написав:Последний раз редактировалось ЧИА Пт 20 сен, 2019 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).
что-то не так со временем на сервере
Частая ошибка на сайтах. Сервер БД работает по UTC, фронт сайта по локальному времени пользователя. Из-за этого иногда сообщения на форуме отображаются другим пользователям с опозданием на час. Но мне уже отвечали, что ошибок нет)
proftpd66 написав:Один примат только +20% Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%
З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.
Цифры интересные, но стоит учесть, что перечисление за границу у нас пока не свободное, есть ограничения. Поэтому, думаю, цифра 800 млн. может не отражать действительные объёмы переводов за границу.
Заинтересовал ср. размер перевода из-за границы - 357 доллара = 9000 грн (примерно). Если это деньги от гастеров, то удивительно - столько вполне можно заработать здесь.
Скорее всего, и эта цифра (2,3 млрд.) не очень показательна. Это подтверждается и тем, что среднемесячное к-во переводов получается 812 тыс. Конечно, не знаю, какая часть переводов идёт через Приват, но учитывая его популярность, эта доля должна быть велика, думаю, не меньше половины. Тогда общее количество переводов получается 1,6 млн. в месяц - маловато, учитывая оценки количества гастеров в 5-7 млн. чел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Investor_33 написав:Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...
Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.
Несмотря на анонс "бизнеса без контрабанды", деньги, а не закон будут еще долго-долго рулить этой страной. Интернетчики забиты до отказа серой техникой, к примеру, можете обратить внимание на "Stylus" ,"Cyfra" - собственные магазины в Киеве, собственные пункты выдачи по регионам, цены более чем комфортные, на Самсунге "50" съекономите минимум тысяч 6-7 по сравнению с "Фоксом", ну т.е. в 10-11 тыс. уложитесь, все остальные размеры также почти на халяву, к тому же это не русская сборка как у всех без исключения сетей, а словацкая,или венгерская, или тайванская, что в принципе качественнее наверное.
Investor_33 написав:Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...
Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.
Не было никаких причин и в 2014. Помню бизнес до последнего держался за курс 12. Как импорт так и экспорт. Валюту пылесосил лишь банк Гонтаревой "Авангард", скупая по любой цене.
Девалом дережирует НБУ, когда видит что плохи дела на макроэкономическом уровне. Вводятся всякие ограничения пока не дойдут до ключевого показателя. Точно также было и тогда. Могли бы и на 40 остаться, если бы НБУ не прекратил давления.
А веселые были времена
Бабульки и студенты с 5 утра занимали очереди в Ощад за "Петиной" соткой баксов на одно рыло по 14 грн. за 1 доллар,где-то так.
Все было дешево еще - и оренда, и недвижимость, и продукты,и комуналка. Правда, и доходы тогда на минимуме были.
Хотя то время мне комфортнее было. Мастеру платил за укладку плитки - 40 грн. за 1 кв.м. пол, 60 грн. за 1 кв.м. стена, сейчас - 250 грн. и то, и то.
Ну т.е.,я считаю,что в принципе публика стала жить хуже несмотря на некоторый рост доходов.
Расходы на все - выросли офигенно - и на "жизнь", и на активы, что не только запрессовало некоторый рост доходов, но и многим просто стало сводить концы с концами, отсюда все эти миллионы гастеров под песни про рост ВВП и т.п.