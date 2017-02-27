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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21412142214321442145>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 108
Не нижче 24.50
50%
54
24.25 - 24.49
10%
11
24.00 - 24.24
16%
17
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:35

  rasmus написав:
  Zebra написав:Это какой то ужас!!! Мне до 25 закрывать кредитный лимит, я весь зеленый, а оно вон какое западло!!!


Вот так и трусятся зеленые заначки, что в свою очередь способствует дальнейшему падению курса доллара.

Придется заплатить только обязательную часть, и платить проценты, не вижу смысла скидывать бакс так дешево. До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:40

  Zebra написав:...и там закрою этот период с профитом.

мы в тебя верим
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.

Ага, я по весне тоже думал типа "блин, сейчас взять рассрочку по 27, что бы потом платить по 28-29 это подстава"))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:55

До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Розмір таких надходжень чималий.


не просто чималий, а основний (я б оцінив в 70%+)
кому хочеться світити свої доходи цвій кровожерливій владі?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06

  greenozon написав:
  centurionus написав:Розмір таких надходжень чималий.


не просто чималий, а основний (я б оцінив в 70%+)
кому хочеться світити свої доходи цвій кровожерливій владі?

И если ввозится валюта относительно небольшими порциями, то вывозится несколькими ходками по 10к, иногда семьей, родственниками и друзьями :)

Так что реальный баланс оценить очень трудно, можно только гадать
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:14

  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Это само собой.
Почему и расцениваю цифры Привата как малоинформативные и отмечал явно малое количество переводов.
Но вот средний размер перевода вроде бы должен отражать действительность более-менее достоверно. А он почему-то совсем небольшой - экв. примерно 9000 грн. Это удивило.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:17

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:19

  BIGor написав:
  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.

Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою.
Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 20 вер, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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