Придется заплатить только обязательную часть, и платить проценты, не вижу смысла скидывать бакс так дешево. До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:35
Придется заплатить только обязательную часть, и платить проценты, не вижу смысла скидывать бакс так дешево. До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:40
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:55
До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не просто чималий, а основний (я б оцінив в 70%+)
кому хочеться світити свої доходи цвій кровожерливій владі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06
И если ввозится валюта относительно небольшими порциями, то вывозится несколькими ходками по 10к, иногда семьей, родственниками и друзьями
Так что реальный баланс оценить очень трудно, можно только гадать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:14
Это само собой.
Почему и расцениваю цифры Привата как малоинформативные и отмечал явно малое количество переводов.
Но вот средний размер перевода вроде бы должен отражать действительность более-менее достоверно. А он почему-то совсем небольшой - экв. примерно 9000 грн. Это удивило.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:17
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.
Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.
Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.
За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.
"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:19
Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою.
Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 20 вер, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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