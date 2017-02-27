RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2142214321442145>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 108
Не нижче 24.50
50%
54
24.25 - 24.49
10%
11
24.00 - 24.24
16%
17
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:20

  jump написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.

А сколько тело, сколько проценты?

Интересно провести скоринг Украины, как обычного заёмщика (физ. лица) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9338
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6256 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:22

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.

Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою.
Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .

Дуже "аргументована" відповідь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 19.09.10
Подякував: 522 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:22

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.

А сколько тело, сколько проценты?

Интересно провести скоринг Украины, как обычного заёмщика (физ. лица) :)

Близько 2/3 від суми - тіло, 1/3 - відсотки.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 15.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:24

  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 20 вер, 2019 11:31, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 15.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:26

  Zebra написав:
  rasmus написав:
  Zebra написав:Это какой то ужас!!! Мне до 25 закрывать кредитный лимит, я весь зеленый, а оно вон какое западло!!!


Вот так и трусятся зеленые заначки, что в свою очередь способствует дальнейшему падению курса доллара.

Придется заплатить только обязательную часть, и платить проценты, не вижу смысла скидывать бакс так дешево. До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.

Зебра, а здесь подробнее про профит, если можно
Andrew_
 
Повідомлень: 167
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.09.2019.................2443,6287
Гривна укрепилась на 18 копеек.
Открылись более чем на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. Чуть менее часа очень плавно сползали на 1.5 копейки вниз, попутно сужая спред сверху. После небольшой паузы около 11 развернулись и стали также медленно подниматься. К 12 осилили 2.5 копейки. Теперь снова стали смотреть вниз. Все основные движения произошли до 10 часов, когда у нас появляется возможность наблюдать за рынком. И НБУ упустил это снижение, поскольку по ночам не интервенит. Вчера он порезвился на 80 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4227
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:30

  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Я написав, що і завозять готівкою, і вивозять. І даних по тому, скільки - ні Ви ні я не маємо.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 19.09.10
Подякував: 522 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:31

  ЛАД написав:
  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Это само собой.
Почему и расцениваю цифры Привата как малоинформативные и отмечал явно малое количество переводов.
Но вот средний размер перевода вроде бы должен отражать действительность более-менее достоверно. А он почему-то совсем небольшой - экв. примерно 9000 грн. Это удивило.

А що дивного в тому? Середній заробітчанин має десь 800-1000 євро зарплатні, 300-400 витрачає на себе,залишок 500-600 євро відсилає додому.
Тобто 50% десь через банк, 50% кешем.
Але не всі хто поїхав заробітчани, багато хто виїхав з сім'ями назавжди і сюди нічого не пересилає, зараз багато хто перевозить свої сім'ї до себе і теж нічого не пересилає.
"Чистих" заробітчан приблизно десь біля мільона не більше.
І десь близько півтора мільона тих, хто вже поїхав назавжди і висилає якісь грошові перекази своїм старим батькам, остання група як раз і користується банківськими переказами, а от заробітчани більш користуються готівковими переказами- самостійно привезли чи за допомогою знайомих.
Тобто помилка ні в сумі грошових переказів, а в їх структурі-хто чим переказує, а також в чисельності самих заробітчан і емігрантів не є однотожним чисельності тих, хто ті гроші переказує на батьківщину.
sinus
 
Повідомлень: 645
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неужели курс па 28 мы не увидим уже никогда?
Прочитал, что накнопал и самому стало смешно

ще трошечки почекати і буде на нашій вулиці свято! (па 28.5)
а мож и па31
свои 2 сотки па 30 надо оприходывать без убытка

но сейчас жёстко играют на понижение
топчат бакс как незнамо што
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 20 вер, 2019 11:49, всього редагувалось 6 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:36

  BIGor написав:
  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Я написав, що і завозять готівкою, і вивозять. І даних по тому, скільки - ні Ви ні я не маємо.

Зверніть увагу, при обговоренні цього питання всі оперують лише припущеннями, так як ніхто не має чітких цифр. Скільки заробітчанин там заробляє в місяць, скільки витрачає на життя, як часто він шле допомогу (раз з в місяць чи щотижня) . Всюду припущення , основані і аргументовані власним досвідом дописувачів. Ви всюди будете писати "дуже аргументована відповідь"? ))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 15.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2142214321442145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sinus, Zebra, Вкладчик1234, Любопытный і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
215 18963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 11:03
Вкладчик1234
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15735 1881714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 23:11
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2846)
20.09.2019 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.