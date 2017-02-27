centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.
Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.
Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою. Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування. Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 20 вер, 2019 11:31, всього редагувалось 2 разів.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.09.2019.................2443,6287 Гривна укрепилась на 18 копеек. Открылись более чем на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. Чуть менее часа очень плавно сползали на 1.5 копейки вниз, попутно сужая спред сверху. После небольшой паузы около 11 развернулись и стали также медленно подниматься. К 12 осилили 2.5 копейки. Теперь снова стали смотреть вниз. Все основные движения произошли до 10 часов, когда у нас появляется возможность наблюдать за рынком. И НБУ упустил это снижение, поскольку по ночам не интервенит. Вчера он порезвился на 80 млн.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 18.09.2019 Усього, млн дол. США 276.7 Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.
centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.
Это само собой. Почему и расцениваю цифры Привата как малоинформативные и отмечал явно малое количество переводов. Но вот средний размер перевода вроде бы должен отражать действительность более-менее достоверно. А он почему-то совсем небольшой - экв. примерно 9000 грн. Это удивило.
А що дивного в тому? Середній заробітчанин має десь 800-1000 євро зарплатні, 300-400 витрачає на себе,залишок 500-600 євро відсилає додому. Тобто 50% десь через банк, 50% кешем. Але не всі хто поїхав заробітчани, багато хто виїхав з сім'ями назавжди і сюди нічого не пересилає, зараз багато хто перевозить свої сім'ї до себе і теж нічого не пересилає. "Чистих" заробітчан приблизно десь біля мільона не більше. І десь близько півтора мільона тих, хто вже поїхав назавжди і висилає якісь грошові перекази своїм старим батькам, остання група як раз і користується банківськими переказами, а от заробітчани більш користуються готівковими переказами- самостійно привезли чи за допомогою знайомих. Тобто помилка ні в сумі грошових переказів, а в їх структурі-хто чим переказує, а також в чисельності самих заробітчан і емігрантів не є однотожним чисельності тих, хто ті гроші переказує на батьківщину.
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування. Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Я написав, що і завозять готівкою, і вивозять. І даних по тому, скільки - ні Ви ні я не маємо.
Зверніть увагу, при обговоренні цього питання всі оперують лише припущеннями, так як ніхто не має чітких цифр. Скільки заробітчанин там заробляє в місяць, скільки витрачає на життя, як часто він шле допомогу (раз з в місяць чи щотижня) . Всюду припущення , основані і аргументовані власним досвідом дописувачів. Ви всюди будете писати "дуже аргументована відповідь"? ))