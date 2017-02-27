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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2142214321442145

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 108
Не нижче 24.50
50%
54
24.25 - 24.49
10%
11
24.00 - 24.24
16%
17
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:39

  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:41

  Hotab написав:
  BIGor написав:Я написав, що і завозять готівкою, і вивозять. І даних по тому, скільки - ні Ви ні я не маємо.

Зверніть увагу, при обговоренні цього питання всі оперують лише припущеннями, так як ніхто не має чітких цифр. Скільки заробітчанин там заробляє в місяць, скільки витрачає на життя, як часто він шле допомогу (раз з в місяць чи щотижня) . Всюду припущення , основані і аргументовані власним досвідом дописувачів. Ви всюди будете писати "дуже аргументована відповідь"? ))

  Hotab написав:Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками.

Перечитайте ще раз, будь-ласка, що Ви написали.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:43

  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:45

во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:48

  sinus написав:
  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.

Як можна використати цю цифру?
Ми не можемо її ні відняти від ввезених (хоч в світлу, хоч кешем) , ні обрахувати як відтік з України (бо могли купляти ті, хто там давно осів і просто перестав винаймати) .
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?

Напоминает рост в 15м, когда на малых оборотах шли вверх. Только тут оборот +- нормальный и в обратную сторону летим.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:52

  Yuri_61 написав:Неужели курс па 28 мы не увидим уже никогда?
Прочитал, что накнопал и самому стало смешно

ще трошечки почекати і буде на нашій вулиці свято! (па 28.5)
а мож и па31
свои 2 сотки па 30 надо оприходывать без убытка

но сейчас жёстко играют на понижение
топчат бакс как незнамо што

давайте сегодня вместе про себя будем произносить слова: "баксик, расти, расти, расти до тридцати!) - 3 раза подряд несколько раз так за день

Якщо 24 проб'ють, то напрямок на 22, якщо від 24 відскочать з тренд ом подальшого зростання, то підемо до 26.
Вже висловлював думку, що в цьому і в наступному році валютний корідор може бути в нових межах 22-25, де 22 це вирогідна цифра влітку.
sinus
 
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