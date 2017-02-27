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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:39
Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.
Как думаете в чем причина ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:41
Hotab написав: BIGor написав:
Я написав, що і завозять готівкою, і вивозять. І даних по тому, скільки - ні Ви ні я не маємо.
Зверніть увагу, при обговоренні цього питання всі оперують лише припущеннями, так як ніхто не має чітких цифр. Скільки заробітчанин там заробляє в місяць, скільки витрачає на життя, як часто він шле допомогу (раз з в місяць чи щотижня) . Всюду припущення
, основані і аргументовані власним досвідом дописувачів. Ви всюди будете писати "дуже аргументована відповідь"? ))
Hotab написав:
Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило
всі платять там картками.
Перечитайте ще раз, будь-ласка, що Ви написали.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:43
Hotab написав: BIGor написав:
Дуже "аргументована" відповідь.
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.
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sinus
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:45
во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:48
sinus написав: Hotab написав: BIGor написав:
Дуже "аргументована" відповідь.
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.
Як можна використати цю цифру?
Ми не можемо її ні відняти від ввезених (хоч в світлу, хоч кешем) , ні обрахувати як відтік з України (бо могли купляти ті, хто там давно осів і просто перестав винаймати) .
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Hotab
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50
zzzzzz написав: Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.
Как думаете в чем причина ?
Напоминает рост в 15м, когда на малых оборотах шли вверх. Только тут оборот +- нормальный и в обратную сторону летим.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:52
Yuri_61 написав:
Неужели курс па 28 мы не увидим уже никогда?
Прочитал, что накнопал и самому стало смешно
ще трошечки почекати і буде на нашій вулиці свято! (па 28.5)
а мож и па31
свои 2 сотки па 30 надо оприходывать без убытка
но сейчас жёстко играют на понижение
топчат бакс как незнамо штодавайте сегодня вместе про себя будем произносить слова: "баксик, расти, расти, расти до тридцати!) - 3 раза подряд несколько раз так за день
Якщо 24 проб'ють, то напрямок на 22, якщо від 24 відскочать з тренд ом подальшого зростання, то підемо до 26.
Вже висловлював думку, що в цьому і в наступному році валютний корідор може бути в нових межах 22-25, де 22 це вирогідна цифра влітку.
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sinus
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