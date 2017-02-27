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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 214421452146214721482149>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 110
Не нижче 24.50
49%
54
24.25 - 24.49
11%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:02

  change_pm написав:
  Игорь Алексеевич написав:во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало. :P


Класс! А откуда возьмется столько бумаги? Какой ее источник?

так вроде начинают печатать 1000грн. купюры.
вот под эту АКЦИЮ и будет выброс дополнительной бумаги или не будет размена, а значит шу...шу...среди населения, маленькая паника и у.е. поползёт вверх. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 20 вер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:03

Объемы торгов на межбанке с 3 июля

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07

  Hotab написав:
  sinus написав:
  Hotab написав:А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.

Як можна використати цю цифру?
Ми не можемо її ні відняти від ввезених (хоч в світлу, хоч кешем) , ні обрахувати як відтік з України (бо могли купляти ті, хто там давно осів і просто перестав винаймати) .

Останнє речення це чистий відток.
+контрабанда, + закупи Західної України що вихідних у Польщі.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07

Народный банк Китая снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком месяц назад, с 4,25% годовых до 4,2%.

Ставка отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на один год.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 4,85%.

С августа 2019 года регулятор устанавливает размер ставок 20-го числа каждого месяца.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:09

  Игорь Алексеевич написав:
  change_pm написав:
  Игорь Алексеевич написав:во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало. :P


Класс! А откуда возьмется столько бумаги? Какой ее источник?

так вроде начинают печатать 1000грн. купюры.
вот под эту АКЦИЮ и будет выброс дополнительной бумаги или не будет размена, а значит шу...шу...среди населения, маленькая паника и у.е. поползёт вверх. :P

Я теж висловлював цю думку, що під тисячну купюру піде рух в зворотному напрямку, але не думаю, що в цьому році буде вище 26.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так это получается что пани Маркарова балабол?
Когда было над 25 била тревогу, сейчас - всё ок, полёт нормальный на 24.5, а по идее должна была бить еще большую тревогу.

Собственно ничего удивительного... Очередной раз только подтверждает моё личное отношение к укр.властям (любым).

Нет чтоб стать с ведрами, танкерами, не знаю с чем еще на мб и не делать этот развод людей на бабки. Нет же ж, с...
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:13

дел
Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 20 вер, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sinus написав:Я теж висловлював цю думку, що під тисячну купюру піде рух в зворотному напрямку, але не думаю, що в цьому році буде вище 26.


меня 26 не устроит, покупал по 27. и на деле лежат до конца декабря.(( :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:18

  Alex2007 написав:Так это получается что пани Маркарова балабол?
Когда было над 25 била тревогу, сейчас - всё ок, полёт нормальный на 24.5, а по идее должна была бить еще большую тревогу.

Собственно ничего удивительного... Очередной раз только подтверждает моё личное отношение к укр.властям (любым).

Нет чтоб стать с ведрами, танкерами, не знаю с чем еще на мб и не делать этот развод людей на бабки. Нет же ж, с...

Кажуть, що відповідь криється тут:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ixpJa_XM9M
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:27

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?

тоже интересно.Особенно ,если учесть,что около 100млн из них выкупил нацбанк. Импортеры на низком старте ждут минимального курса под новогодние закупки?
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