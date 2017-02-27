Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:02
change_pm написав: Игорь Алексеевич написав:
во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало.
Класс! А откуда возьмется столько бумаги? Какой ее источник?
так вроде начинают печатать 1000грн. купюры.
вот под эту АКЦИЮ и будет выброс дополнительной бумаги или не будет размена, а значит шу...шу...среди населения, маленькая паника и у.е. поползёт вверх.
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Игорь Алексеевич
в П'ят 20 вер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:03
Объемы торгов на межбанке с 3 июля
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07
Hotab написав: sinus написав: Hotab написав:
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Більш інформативний показник -скільки квартир придбали українці з 2014 року по сьогоднішній день в Польщі, якщо проаналізувати скільки було взято в кредит і помножити на 20% (перший обов'язковий внесок) і помножити на кількість квартир і на 100 тис.доларів (середня вартість однієї квартири) , то можна порахувати скільки грошей їде до Польщі або не їде до України.
А кількість квартир, придбаних без допомоги кредитування є чистим показником того, скільки грошей виїхало до Польщі.
Як можна використати цю цифру?
Ми не можемо її ні відняти від ввезених (хоч в світлу, хоч кешем) , ні обрахувати як відтік з України (бо могли купляти ті, хто там давно осів і просто перестав винаймати) .
Останнє речення це чистий відток.
+контрабанда, + закупи Західної України що вихідних у Польщі.
sinus
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07
Народный банк Китая снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком месяц назад, с 4,25% годовых до 4,2%.
Ставка отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на один год. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 4,85%. С августа 2019 года регулятор устанавливает размер ставок 20-го числа каждого месяца.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:09
Игорь Алексеевич написав: change_pm написав: Игорь Алексеевич написав:
во второй половине декабря буду сбрасывать дол. минимум по 27,5. ещё и поторгуюсь, т.к. бумаги будет много, а валюты мало.
Класс! А откуда возьмется столько бумаги? Какой ее источник?
так вроде начинают печатать 1000грн. купюры.
вот под эту АКЦИЮ и будет выброс дополнительной бумаги или не будет размена, а значит шу...шу...среди населения, маленькая паника и у.е. поползёт вверх.
Я теж висловлював цю думку, що під тисячну купюру піде рух в зворотному напрямку, але не думаю, що в цьому році буде вище 26.
sinus
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:11
Так это получается что пани Маркарова балабол?
Когда было над 25 била тревогу, сейчас - всё ок, полёт нормальный на 24.5, а по идее должна была бить еще большую тревогу. Собственно ничего удивительного... Очередной раз только подтверждает моё личное отношение к укр.властям (любым). Нет чтоб стать с ведрами, танкерами, не знаю с чем еще на мб и не делать этот развод людей на бабки. Нет же ж, с...
Alex2007
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:13
дел
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vladus17
в П'ят 20 вер, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:13
sinus написав:
Я теж висловлював цю думку, що під тисячну купюру піде рух в зворотному напрямку, але не думаю, що в цьому році буде вище 26.
меня 26 не устроит, покупал по 27. и на деле лежат до конца декабря.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:18
Alex2007 написав:
Так это получается что пани Маркарова балабол?
Когда было над 25 била тревогу, сейчас - всё ок, полёт нормальный на 24.5, а по идее должна была бить еще большую тревогу.
Собственно ничего удивительного... Очередной раз только подтверждает моё личное отношение к укр.властям (любым).
Нет чтоб стать с ведрами, танкерами, не знаю с чем еще на мб и не делать этот развод людей на бабки. Нет же ж, с...
Кажуть, що відповідь криється тут:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ixpJa_XM9M
sinus
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:27
zzzzzz написав: Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.
Как думаете в чем причина ?
тоже интересно.Особенно ,если учесть,что около 100млн из них выкупил нацбанк. Импортеры на низком старте ждут минимального курса под новогодние закупки?
Яша
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