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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21452146214721482149>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 110
Не нижче 24.50
49%
54
24.25 - 24.49
11%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:29

  jump написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.

В цю третину входить погашення відсотків та частини тіла кредиту. Жити в борг не є погано. Доведено Америкою. Тіло кредиту ми перезаймемо. Інше питання скільки ми тратимо із бюджету на обслуговування цього боргу. Ось де собака захована!
І які кроки ми робимо, щоб це обслуговування здешевити?
Вчора не слідкував за форумом. Сьогодні аж в обід глянув на курс. Нічого собі! Франківськ 24,35/24,49. А ви ще про аукціон по 5-ти річках у вівторок згадуєте. Так і до 24 не далеко :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:31

  Яша написав:
  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?

тоже интересно.Особенно ,если учесть,что около 100млн из них выкупил нацбанк. Импортеры на низком старте ждут минимального курса под новогодние закупки?


Шо ж тут непонятного - балаболы по предварительному сговору рисуют для своих нужный курс за счет людей-бизнеса, которым нужно сдавать валюту на налоги, затраты, прочее.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:33

  Zebra написав:Придется заплатить только обязательную часть, и платить проценты, не вижу смысла скидывать бакс так дешево. До зимы пару месяцев дотянуть и там закрою этот период с профитом.

Народ снова изобретает велосипед. :mrgreen: Какой смысл платить обязательный платеж и плюс 4% в месяц, если дешевле сдать баксы даже по сегодняшнему курсу и закрыть этот головняк? У Вас там 100 тысяч расходов что ли на кредитном лимите висит? Ну так сами считайте: 24.50+4%=25.48. Это курс, при котором в ноль уйдете с этим обязательным платежом и процентами. И это сразу Вам насчитают в банке, уже 26 сентября. А до зимы еще 2 месяца, добавьте еще 2.5 гривны к 25.48 по сложному проценту. Итого ожидание и закрытие кредитного лимита зимой будет выгодно только при курсе 28 и выше. Проще уже тогда эту сумму в долларах на фору закинуть до зимы, там хоть доход выше будет. :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:33

  Shram написав:
  Surfer написав:
Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году

Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.

Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.





Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.
А так же стоит помнить про объемы вывода валюты от контрабанды и прочих преступных махинаций.

Ежегодный оборот контрабанды в Украине составляет $10,8 млрд. Из-за нее бюджет теряет по $3,3 млрд в год, а незаконный отток валюты за пределы Украины достигает $6,4 млрд. К таким выводам пришли эксперты Ukraine Economic Outlook в своем отчете «Анализ объемов контрабанды в Украине», который они представили 16 сентбяря.


Почему об этом забывают почти все говорящие про деньги гастеров - мне не понять. Ведь это же вторая сторона всё той же медали.


Ну да , гастеры привозят валюту только чтобы тут же ее увезти. Самому не смешно ? Говоря о притоке валюты от гастарбайтеров на самом деле не стоит забывать о теневых обьемах того что они везут в карманах. При чем считается что это очень не детские обьемы, порой превышающие официальные данные. Что касается контрабанды - неоднократно писал - что сейчас ее жестко стопорнули , об этом говорят многие , что в свою очередь могло позитивно сказаться на валютном балансе, пусть и теневом, что непременно сказывается на курсе.

Киев 24,44 - вот это жесть , темпы просто ошеломляющие !
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37

  ricardo написав:
  Искатель написав:Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року.

наприклад ? по hotline.ua дивились ?
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:44

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?

Можливо мають рацію ті хто писали тут на форумі про зупинку митниці. Якщо не помиляюсь найбільше вели мову про паливо-мастильні матеріали. Відповідно на МБ не має кому купувати долар? А експортери продають рівно стільки скільки потрібно для операційної діяльності.

ПС: там ще про завіз техніки на склади писали. Не маю відношення до цієї справи, але із досвіду покупця цієї техніки, можу припустити, що ніхто великі склади тут у нас не тримає. Не бачу змісту вкладати свої обігові кошти в неліквід, при тому, що завжди є можливість різницю по курсу перекласти на покупця. Думаю це правило діє не тільки із технікою.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:44

  jump написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік піде на виплату боргів.

Про це вона сказала в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу", - сказала міністр.

За її словами, майже третина бюджету йде на ці видатки.

"Тому що після 2015 року, після реструктуризації у нас було кілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 2019 року ця ситуація повернулася", - заявила Маркарова.

В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! :mrgreen: Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты! 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:44

  twin написав:
  zzzzzz написав:Ну раз открылись на 12 копеек ниже закрытия,значит сейчас выйдет НБУ и всех напугает большими бидами и курс отскочит сразу на 10-20 коп. ( пессимистичный сценарий)

Якщо не буде відскоку йдемо на 24,20

навіть якщо буде невеличкий відскок йдемо на ~21,20 :lol:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46

  lrs7719 написав:
  ricardo написав:
  Искатель написав:Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року.


Адекватные конторы надо смотреть. Мне цену на ноут пересчитали от даты заказа до получения (за три дня).

по нормальному по честном цена должна фиксироваться на момент оплаты денег. В связи с этим вопрос вас попросили доплатить ? уже после полной оплаты за товар ?
===============================
тут мене запитали про можливий глобальний хутровий звір в Україні я відповів у приват, але поясню позицію і тут

звідки мені знати яка сума заначки врятує ? Я писав чесно кажучи з огляду на те що РФ може вчинити повномасштабний наступ коли всі вже розслабились це може бути і 2020 і 2025 ... тоді підчас війни що вас врятує ? Ну втікти кудись закордон хіба. Але це всього лишень моє припущення ... Я ж вам не даю ніяких інструкцій я ділюся своїм ПРИПУЩЕННЯМ ...
Умовно сума купівлі квартири десь в Європі і якась сума щоб там почати жити ... дивіться скільки коштує квартира в Європі ну і пару місяців життя ... ну і якось як ви туди гроші перекинете в разі Війни через кордон ... тому краще вже зараз мати в Європі депозит чи поточний рахунок чи як там в Європейскому банку на ваш паспорт ... там свої нюанси хтось каже що їх фонд гарантування вкладів нічого не гарантує іноземцям ... не знаю правда чи ні ... але договір ТАМ читати треба уважно ...
Це мої припущення живіть своїм розумом . Мій знайомий навпаки продає квартиру в Польщі в районнному центрі і хоче купувати в Україні ... хоча в 2014 вони в серйоз роглядали цей "запасний аеродром " після обстрілу Маріуполя ( хоча ми живемо у Львові) що змінилось з 2014 ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 вер, 2019 13:18, всього редагувалось 3 разів.
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:56

  Hotab написав:.....
Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .

Как правило, заметно больше.
Правда, не обязательно тратятся все взятые с собой деньги.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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