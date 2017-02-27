Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46

lrs7719 написав: ricardo написав: Искатель написав: Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился. Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року. Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року.



Адекватные конторы надо смотреть. Мне цену на ноут пересчитали от даты заказа до получения (за три дня). Адекватные конторы надо смотреть. Мне цену на ноут пересчитали от даты заказа до получения (за три дня).

по нормальному по честном цена должна фиксироваться на момент оплаты денег. В связи с этим вопрос вас попросили доплатить ? уже после полной оплаты за товар ?===============================тут мене запитали про можливий глобальний хутровий звір в Україні я відповів у приват, але поясню позицію і тутзвідки мені знати яка сума заначки врятує ? Я писав чесно кажучи з огляду на те що РФ може вчинити повномасштабний наступ коли всі вже розслабились це може бути і 2020 і 2025 ... тоді підчас війни що вас врятує ? Ну втікти кудись закордон хіба. Але це всього лишень моє припущення ... Я ж вам не даю ніяких інструкцій я ділюся своїм ПРИПУЩЕННЯМ ...Умовно сума купівлі квартири десь в Європі і якась сума щоб там почати жити ... дивіться скільки коштує квартира в Європі ну і пару місяців життя ... ну і якось як ви туди гроші перекинете в разі Війни через кордон ... тому краще вже зараз мати в Європі депозит чи поточний рахунок чи як там в Європейскому банку на ваш паспорт ... там свої нюанси хтось каже що їх фонд гарантування вкладів нічого не гарантує іноземцям ... не знаю правда чи ні ... але договір ТАМ читати треба уважно ...Мій знайомий навпаки продає квартиру в Польщі в районнному центрі і хоче купувати в Україні ... хоча в 2014 вони в серйоз роглядали цей "запасний аеродром " після обстрілу Маріуполя ( хоча ми живемо у Львові)