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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2146214721482149>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 110
Не нижче 24.50
49%
54
24.25 - 24.49
11%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:58

  yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! :mrgreen: Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты! 8)

Не нагнітайте!
Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо.
Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті?
Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт.
Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:59

  Surfer написав:Киев 24,44 - вот это жесть , темпы просто ошеломляющие !

Стандартное ускорение в конце тренда. Для закрепления успеха надо еще в понедельник рубануть на 20-25 копеек вниз, чтобы лохи побежали последние баксы сдавать "пака исчо не па 20" - и можно запускать ракету на Луну! Пойду-ка я еще возьму пару-тройку тысяч "вонючих зеленых бумажек", пока народ их усердно сливает на выходные. В нашей деревне конечно не по 24.44, но меня и 24.50 устроит. Крайний срок для снижения будет 25 числа, когда все кредитные лимиты по картам будут закрывать. Под них в основном сейчас и сливают баксы.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:13

  Realist написав:
  yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! :mrgreen: Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты! 8)

Не нагнітайте!
Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо.
Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті?
Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт.
Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.


Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:18

  Realist написав:....
А тоді або різка девальвація або дефолт.
....

Союз "або" ("или") здесь не подходит. :)
В случае дефолта тоже будет резкая девальвация.
В остальном согласен с Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:21

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.09.2019
Усього, млн дол. США 276.7
Оборотов в среду не было совсем. Второй день подряд скромно даже для прошлых лет.

Как думаете в чем причина ?

Даже гадать не возьмусь.
Для всех версий, которые могу придумать, падение оборотов слишком резкое. Да и синхронность сокращения спроса и предложения не добавляет свободы для фантазии.

Даже возникают сомнения в корректности данных. После отказа от регистрации всех сделок в единой системе сбои статистики возможны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:24

  Vitalych-new написав:Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто :oops:

Значит "зеленые" ведут страну по плану Коломойского - к дефолту. При дефолте ведь всё равно, под какие проценты занимали раньше. Один хрен никто ничего отдавать не будет. Тогда какая разница, под 0.1% занимать или под 20%. Наоборот под высокие проценты набегут лохи и скинут свои баксы за гривневые ОВГЗ. Играют чисто на жадности людей!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:26

УУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!!!
Коршуны девала налетели и загадили всю ветку... :mrgreen:
Прям ветка свидетелей полёта гривны на луну :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:26

  Surfer написав:Ну да , гастеры привозят валюту только чтобы тут же ее увезти. Самому не смешно ?


Свежие гастеры - привозят.
Опытные - продают имущество, забирают сбережения, покупают на все валюту, и выезжают с ней из страны.
Поток двунаправленный.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:32

  Vitalych-new написав:
  Realist написав:
  yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! :mrgreen: Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты! 8)

Не нагнітайте!
Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо.
Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті?
Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт.
Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.


Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто :oops:


И даже с российской нельзя. Они строили пирамиду ГКО с чистого листа, а у нас за спиной 70 миллиардов валютного долга.

У них от начала оттока нерезов до дефолта прошло полгода, пока платить стало нечем. У нас же минфину придется раскорячится между внутренним спросом на валюту и внешними обязательствами в один день.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такая пружина обычно на 28 отстреливает за пару дней
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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