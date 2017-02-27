yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты!
Не нагнітайте! Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо. Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті? Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт. Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Surfer написав:Киев 24,44 - вот это жесть , темпы просто ошеломляющие !
Стандартное ускорение в конце тренда. Для закрепления успеха надо еще в понедельник рубануть на 20-25 копеек вниз, чтобы лохи побежали последние баксы сдавать "пака исчо не па 20" - и можно запускать ракету на Луну! Пойду-ка я еще возьму пару-тройку тысяч "вонючих зеленых бумажек", пока народ их усердно сливает на выходные. В нашей деревне конечно не по 24.44, но меня и 24.50 устроит. Крайний срок для снижения будет 25 числа, когда все кредитные лимиты по картам будут закрывать. Под них в основном сейчас и сливают баксы.
yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты!
Не нагнітайте! Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо. Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті? Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт. Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.
Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто
Vitalych-new написав:Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто
Значит "зеленые" ведут страну по плану Коломойского - к дефолту. При дефолте ведь всё равно, под какие проценты занимали раньше. Один хрен никто ничего отдавать не будет. Тогда какая разница, под 0.1% занимать или под 20%. Наоборот под высокие проценты набегут лохи и скинут свои баксы за гривневые ОВГЗ. Играют чисто на жадности людей!
yuri_m написав:В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов! Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты!
Не нагнітайте! Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо. Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті? Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт. Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.
Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто
И даже с российской нельзя. Они строили пирамиду ГКО с чистого листа, а у нас за спиной 70 миллиардов валютного долга.
У них от начала оттока нерезов до дефолта прошло полгода, пока платить стало нечем. У нас же минфину придется раскорячится между внутренним спросом на валюту и внешними обязательствами в один день.