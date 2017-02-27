В этом тексте всё просто прелестно... Отдавать будем 33% от доходов бюджета забугорному дяде, но при этом все ждут курса "па 20". Страна не пуганных идиотов!Если тяжело разбираться в экономике страны, то попробуйте на пальцах: возьмите свою зарплату (доходы всей семьи) и каждый месяц 33% от неё отдавайте тёще без права брать обратно оттуда деньги хотя бы год. И попробуйте при этом купить новую машину за тысяч 30 долларов! Думаю вам не то что на машину, а и на жратву денег не станет хватать. Привыкли-то к одному режиму жизни, а тут сразу 33% денег обрезали... Так что удачи вам, гривнепатриоты!