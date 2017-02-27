Realist написав:Не нагнітайте! Віддавати будемо тільки відсотки, а там далеко не 33% від бюджету. Тіло пере займемо. Набагато важливіше в чому будемо пере займати? В гривні чи валюті? Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт. Адже ми позичаємо, щоб віддати старе, а не для модернізації виробництва та росту економіки, щоб компенсувати ті відсотки під які ми позичаємо у гривні.
Халепа в том, что Штаты занимают под доли процента, а мы под десятки %%, если учесть курсовой навар нерезов поверх доходности гривнеоблигаций, поэтому долго не сможем "перезанимать тело". И доля %% в выплатах будет только расти, т.к. %%% реально безумные. Ни в коем случае нельзя нашу ситуацию сравнивать со Штатовской - вон Греция имела очень божеские %% по своим еврозаймам, но надорвалась в итоге и с ними. А нам и до Греции ещё делековасто
Я саме про це і пишу:
Realist написав:"Якщо продовжимо в гривні, то гривня і далі продовжить зміцнюватись аж до часу Ч. А тоді або різка девальвація або дефолт.
Просто не розписав детальніше як ви. Ну і часові рамки я теж свідомо не вказав. Якщо все продовжиться так як зараз - то ми йдемо до дефолту. Але цей процес в часі не лінійний. щось буде його пришвидшувати, а щось віддаляти. А греки дійшли до дефолту, бо думали що можна стільки працювати як до моменту коли ти набрав кредитів. Ні. Як тільки ти позичаєш твоя продуктивність праці або кількість часу який ти працюєш або те що ти виробляєш повинні рости або кількісно або в якісно і при тому пропорційно % під який ти позичив гроші. Якщо цього не відбувається - маємо приклад Греції, Аргентини. Подивіться, що в Польщі зараз відбувається. Вони закладають собі міну сповільненої дії. Але хто на то звертає увагу якщо інерційність процесу вимірюється десятками років. Проблеми батьків будуть вирішувати діти.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Investor_33 написав:УУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!!! Коршуны девала налетели и загадили всю ветку... Прям ветка свидетелей полёта гривны на луну
Ага, есть такое дело. Вот только хорошо смеется тот, кто смеется последним. Пока же вижу толпы "аленей", с трясущимися руками сдающих последнюю валюту. Купил у них 2500 по 24.45. А вы давайте и дальше рассказывайте про "космические корабли в Большом театре"... У меня эти доллары не лежат в матрасе, а работают и 5-6% чистыми в месяц приносят. Так что мне по барабану, пусть хоть "па 20" будет в ваших эротических фантазиях.
Investor_33 написав:УУУУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!!! Коршуны девала налетели и загадили всю ветку... Прям ветка свидетелей полёта гривны на луну
Да уж при этом , лицемерно делая вид что они не влияют на курс, жестко порицают отщипенцев из своих рядов - "он слил баксы па 26" , на самом деле опасаясь как бы эта их этажерка , на которую они типа не влияют, не посыпалась дальше из под выдернутого снизу горшка.
И особенно доставляет кода этот хор мальчиков в скафандрах сначала обещая полет ракеты летом, затем в конце августа - начале сентября, потом 19 сентября - уж наверняка, под очередные выплаты долгов, теперь убеждает себя в том, что ракете перед полетом разбег же надо взять ПАБОЛЬШЫ , и тогда транзитом через пийсять на все сто и потом сразу на луну ! и опять в скафандрах , хором : "На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы" ! При этом никто не смотрит график прошлого 2018 года , когда с Августа начался стабильный укреплеж по сей день, без всякой сезонщины, которой кстати не было 25 лет и до этого.
Ну поиграли с ними в качели с 2015 по 17 - соевые устроители аттракциона, поматросили и бросили. А они сидят как дети малые в скафандрах и до сих пор ждут качелек, и туземуна.
proftpd66 написав:Один примат только +20% Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%
З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.
Цифры интересные, но стоит учесть, что перечисление за границу у нас пока не свободное, есть ограничения. Поэтому, думаю, цифра 800 млн. может не отражать действительные объёмы переводов за границу.
Заинтересовал ср. размер перевода из-за границы - 357 доллара = 9000 грн (примерно). Если это деньги от гастеров, то удивительно - столько вполне можно заработать здесь.
Скорее всего, и эта цифра (2,3 млрд.) не очень показательна. Это подтверждается и тем, что среднемесячное к-во переводов получается 812 тыс. Конечно, не знаю, какая часть переводов идёт через Приват, но учитывая его популярность, эта доля должна быть велика, думаю, не меньше половины. Тогда общее количество переводов получается 1,6 млн. в месяц - маловато, учитывая оценки количества гастеров в 5-7 млн. чел.
На заграницу, это контрабас купили . Эти деньги отправленные за границу возвращаются через покупку продажу товаров . Без НДС и акциза. Я сам купил через примат 30к$