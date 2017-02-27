RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2148214921502151>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 111
Не нижче 24.50
49%
54
24.25 - 24.49
11%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:32

  yuri_m написав:....
У меня эти доллары не лежат в матрасе, а работают и 5-6% чистыми в месяц приносят. ...

Если не секрет, каким образом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14131
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4258 раз.
Подякували: 3963 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем часов за кредитом едют
В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:37

таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 823
З нами з: 10.04.07
Подякував: 66 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:43

  ЛАД написав:
  yuri_m написав:....
У меня эти доллары не лежат в матрасе, а работают и 5-6% чистыми в месяц приносят. ...

Если не секрет, каким образом?


то все брехня.
навіть якщо позичати гроші бізнесу, то раніше в Києві брали під 3% в місяць. зараз беруть під 1,5% - 2%.
інакше - фіг його знає що то за бізнес з 60% річними!?
Petro2004
 
Повідомлень: 27
З нами з: 28.01.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:43

  KOKS написав:Тем часов за кредитом едют
В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.

То пружина таки разожмется "как обычно на 28"?)
Investor_33
 
Повідомлень: 795
З нами з: 16.05.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:46

Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.
Искатель
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 22.02.16
Подякував: 445 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:46

  ЛАД написав:Если не секрет, каким образом?

Естественно секрет! Кто же расскажет про свою курочку, несущую золотые яйца? 8) Если Вам реально интересно, то скажу, что это комплексное вложение: долевое участие в небольшом бизнесе на Западе, акции, ПАММ, и еще кое-что. Короче полная диверсификация инвестиций. Иначе можно было бы мутить и 30% в месяц! Но тогда и риски выросли бы пропорционально. Поэтому даже при снижении курса на 6%, с 26 до 24.50, сижу на пятой точке абсолютно спокойно. Эту курсовую потерю 3-х месяцев мне мои вложения отбивают за один месяц. Ну а про то, что пружина курса уже сильно сжата и сжимается дальше, можно и не напоминать.
yuri_m
 
Повідомлень: 552
З нами з: 25.11.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:52

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............20.09.2019...........23.09.2019
дата розрахунку...........19.09.2019...........20.09.2019
Долар США..................2461,7559............2443,2618
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись более чем на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. Чуть менее часа очень плавно сползали на 1.5 копейки вниз, попутно сужая спред сверху. После небольшой паузы около 11 развернулись и стали также медленно подниматься. К 12 осилили 3.5 копейки, после чего сразу же на копейку вернулись. С этого времени начался традиционный период обеденной стабильности. После обеда очень плавное снижение продолжилось, к настоящему времени опустились еще на 3 копейки. Большая часть этого снижения произошла после 14-30, по пятницам трудно заподозрить в это время серьезные обороты.
Определить временные рамки активной части сессии по почти прямому горизонтальному графику не представляется возможным.

Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)

2016 - 2580.55
2015 - 2163.93
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:55

  Искатель написав:Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.

кто бы мог подумать: в нацбанке паника,в минфине истерика ...от укрепления гривны

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 823
З нами з: 10.04.07
Подякував: 66 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:58

Re: Где Либо?

Шо то Либо давно небыло с ауительными историями... :?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 23.05.14
Подякував: 458 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2148214921502151>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15736 1881874
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 14:31
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
216 19060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:27
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (666)
20.09.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.