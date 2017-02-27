Если не секрет, каким образом?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:32
Если не секрет, каким образом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тем часов за кредитом едют
В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом
23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:37
таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:43
то все брехня.
навіть якщо позичати гроші бізнесу, то раніше в Києві брали під 3% в місяць. зараз беруть під 1,5% - 2%.
інакше - фіг його знає що то за бізнес з 60% річними!?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:43
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:46
Естественно секрет! Кто же расскажет про свою курочку, несущую золотые яйца? Если Вам реально интересно, то скажу, что это комплексное вложение: долевое участие в небольшом бизнесе на Западе, акции, ПАММ, и еще кое-что. Короче полная диверсификация инвестиций. Иначе можно было бы мутить и 30% в месяц! Но тогда и риски выросли бы пропорционально. Поэтому даже при снижении курса на 6%, с 26 до 24.50, сижу на пятой точке абсолютно спокойно. Эту курсовую потерю 3-х месяцев мне мои вложения отбивают за один месяц. Ну а про то, что пружина курса уже сильно сжата и сжимается дальше, можно и не напоминать.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:52
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............20.09.2019...........23.09.2019
дата розрахунку...........19.09.2019...........20.09.2019
Долар США..................2461,7559............2443,2618
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись более чем на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. Чуть менее часа очень плавно сползали на 1.5 копейки вниз, попутно сужая спред сверху. После небольшой паузы около 11 развернулись и стали также медленно подниматься. К 12 осилили 3.5 копейки, после чего сразу же на копейку вернулись. С этого времени начался традиционный период обеденной стабильности. После обеда очень плавное снижение продолжилось, к настоящему времени опустились еще на 3 копейки. Большая часть этого снижения произошла после 14-30, по пятницам трудно заподозрить в это время серьезные обороты.
Определить временные рамки активной части сессии по почти прямому горизонтальному графику не представляется возможным.
Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)
2016 - 2580.55
2015 - 2163.93
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:55
кто бы мог подумать: в нацбанке паника,в минфине истерика ...от укрепления гривны
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:58
Re: Где Либо?
Шо то Либо давно небыло с ауительными историями...
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