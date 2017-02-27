Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14

Investor_33 написав: Переходим к феерическому звездежу?)

Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))

З.Ы. Не останавливайтесь..! Переходим к феерическому звездежу?)Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))З.Ы. Не останавливайтесь..!

А вот хамить не надо! Если у Вас не хватает своего ума правильно разместить свои деньги, чтобы они приносили хотя бы такую скромную прибыль, то почему Вы думаете, что и остальные такие же дуб-дерево? Прибыль 6% в месяц на капитал - это вполне нормальный доход с низким риском. Я же не про миллиарды говорю. Там и 1-2% вполне хватает корпорациям. Спросите для общего развития хотя бы местных украинских торгашей, сколько у них наценка на товар и сколько выходит чистыми. Если сидеть и ни фига не делать, то конечно Ваш предел мечтаний - это депозит под 5% годовых в валюте.