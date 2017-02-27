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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2148214921502151

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 111
Не нижче 24.50
49%
54
24.25 - 24.49
11%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59

  Сибарит написав:Долар США..................2461,7559............2443,2618

Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)

2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279)


Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:01

  Яша написав:таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...

*Відправлено з Чату

на 5 лет безлимит?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02

  KOKS написав:Тем часов за кредитом едют
В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.

Вот как раз и будет курс 22
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:04

  yuri_m написав:
  ЛАД написав:Если не секрет, каким образом?

Естественно секрет! Кто же расскажет про свою курочку, несущую золотые яйца? 8) Если Вам реально интересно, то скажу, что это комплексное вложение: долевое участие в небольшом бизнесе на Западе, акции, ПАММ, и еще кое-что. Короче полная диверсификация инвестиций. Иначе можно было бы мутить и 30% в месяц! Но тогда и риски выросли бы пропорционально. Поэтому даже при снижении курса на 6%, с 26 до 24.50, сижу на пятой точке абсолютно спокойно. Эту курсовую потерю 3-х месяцев мне мои вложения отбивают за один месяц. Ну а про то, что пружина курса уже сильно сжата и сжимается дальше, можно и не напоминать.

Переходим к феерическому звездежу?)
Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))
З.Ы. Не останавливайтесь..!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14

  Investor_33 написав:Переходим к феерическому звездежу?)
Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))
З.Ы. Не останавливайтесь..!

А вот хамить не надо! Если у Вас не хватает своего ума правильно разместить свои деньги, чтобы они приносили хотя бы такую скромную прибыль, то почему Вы думаете, что и остальные такие же дуб-дерево? Прибыль 6% в месяц на капитал - это вполне нормальный доход с низким риском. Я же не про миллиарды говорю. Там и 1-2% вполне хватает корпорациям. Спросите для общего развития хотя бы местных украинских торгашей, сколько у них наценка на товар и сколько выходит чистыми. Если сидеть и ни фига не делать, то конечно Ваш предел мечтаний - это депозит под 5% годовых в валюте.
yuri_m
 
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