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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59
Сибарит написав:
Долар США..................2461,7559............2443,2618
Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)
2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279
)
Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн
от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:01
Яша написав:
таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...*Відправлено з Чату
на 5 лет безлимит?
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Andrew_
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02
KOKS написав:
Тем часов за кредитом едют
В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом
23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.
Вот как раз и будет курс 22
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:04
yuri_m написав: ЛАД написав:
Если не секрет, каким образом?
Естественно секрет! Кто же расскажет про свою курочку, несущую золотые яйца?
Если Вам реально интересно, то скажу, что это комплексное вложение: долевое участие в небольшом бизнесе на Западе, акции, ПАММ
, и еще кое-что. Короче полная диверсификация инвестиций. Иначе можно было бы мутить и 30% в месяц! Но тогда и риски выросли бы пропорционально. Поэтому даже при снижении курса на 6%, с 26 до 24.50
, сижу на пятой точке абсолютно спокойно. Эту курсовую потерю 3-х месяцев мне мои вложения отбивают за один месяц
. Ну а про то, что пружина курса уже сильно сжата и сжимается дальше, можно и не напоминать.
Переходим к феерическому звездежу?)
Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))
З.Ы. Не останавливайтесь..!
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Investor_33
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14
Investor_33 написав:
Переходим к феерическому звездежу?)
Прикольные у вас "безрисковые" инвестиции в небольшой бизнес, акции, ПАММ которые за месяц в баксе отбивают просадку на 6% в месяц (72% годовых)!!))))
З.Ы. Не останавливайтесь..!
А вот хамить не надо! Если у Вас не хватает своего ума правильно разместить свои деньги, чтобы они приносили хотя бы такую скромную прибыль, то почему Вы думаете, что и остальные такие же дуб-дерево? Прибыль 6% в месяц на капитал - это вполне нормальный доход с низким риском. Я же не про миллиарды говорю. Там и 1-2% вполне хватает корпорациям. Спросите для общего развития хотя бы местных украинских торгашей, сколько у них наценка на товар и сколько выходит чистыми. Если сидеть и ни фига не делать, то конечно Ваш предел мечтаний - это депозит под 5% годовых в валюте.
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yuri_m
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