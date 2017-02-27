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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2149215021512152

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 115
Не нижче 24.50
50%
58
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
13
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:49

  Яша написав:таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...

*Відправлено з Чату

Спочатку корекція.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:02

  Искатель написав:Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.
Мдяяя... Судя по всему на аукционе опять ярдов 10 привлекут на пятилетки. Интересно, доходности сильно порежут..??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:07

  asti написав:
  Искатель написав:Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.
Мдяяя... Судя по всему на аукционе опять ярдов 10 привлекут на пятилетки. Интересно, доходности сильно порежут..??

Не будьте наивными. Безлимитно продаются своим людям пятилетки в аккурат под каденцию Зе-команды. Врятли доходность снизят.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Херсон на вечер 24,49 на отдачу
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:26

  twin написав:
  Яша написав:таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...

*Відправлено з Чату

Спочатку корекція.


хіба мікро (-нано) корекція


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:30

greenozon
Яка мікро, рівень в 24 одразу не візьмемо.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:41

НБУ опубликовал результаты интервенций за неделю:
Всего куплено 269,6 млн.
Из них 80 куплено методом выбора (тайно)

Учитывая данные из анализа ликвидности, получается, что сегодня купили около 130 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:42

  twin написав:Спочатку корекція.

ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52

а если этот черт не врет, то декабрь будет веселым https://m.facebook.com/aleksandr.onyshenko?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARCU5YPTm6xt0e5mbTEYVoaZz2yrJicijIfGN7mMy0-fKcCELxjn8ux54jhZewLTo_o5bQBqy5AznQgP&hc_ref=ARSvO_7LaAn4CNLJz-ZZJV8IUkBz3MqyDZr0gBOzvWBKdFW_wpARZdZlSBKqeVA5msE&fref=nf#!/story.php?story_fbid=1224635317719878&id=100005202635280&refid=17&_ft_=mf_story_key.1224635317719878%3Atop_level_post_id.1224635317719878%3Atl_objid.1224635317719878%3Acontent_owner_id_new.100005202635280%3Athrowback_story_fbid.1224635317719878%3Astory_location.4%3Athid.100005202635280%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1569913199%3A-3675712407253513255&__tn__=%2As%2As-R

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн. Таким образом, наличие максимальной купюры 1000 грн. соответствует курсу 17.61 и никак не может стать причиной девальвации при курсах 20+ :)

А если серьезно, бумажные деньги давно утратили самостоятельную роль в курсообразовании и стали всего лишь заменителем безналичных денег для выполнения некоторых операций. Курс определяется безналичной торговлей на МБ. Наличный курс может от него ситуативно отличаться, но самостоятельной роли он не играет.
Сибарит
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