Яша написав:таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...
*Відправлено з Чату
Спочатку корекція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:49
Спочатку корекція.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:02
Мдяяя... Судя по всему на аукционе опять ярдов 10 привлекут на пятилетки. Интересно, доходности сильно порежут..??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:07
Не будьте наивными. Безлимитно продаются своим людям пятилетки в аккурат под каденцию Зе-команды. Врятли доходность снизят.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Херсон на вечер 24,49 на отдачу
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:26
хіба мікро (-нано) корекція
Євро поцілував 27.0 !
+50грн !
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:41
НБУ опубликовал результаты интервенций за неделю:
Всего куплено 269,6 млн.
Из них 80 куплено методом выбора (тайно)
Учитывая данные из анализа ликвидности, получается, что сегодня купили около 130 млн.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:42
ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52
а если этот черт не врет, то декабрь будет веселым https://m.facebook.com/aleksandr.onyshenko?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARCU5YPTm6xt0e5mbTEYVoaZz2yrJicijIfGN7mMy0-fKcCELxjn8ux54jhZewLTo_o5bQBqy5AznQgP&hc_ref=ARSvO_7LaAn4CNLJz-ZZJV8IUkBz3MqyDZr0gBOzvWBKdFW_wpARZdZlSBKqeVA5msE&fref=nf#!/story.php?story_fbid=1224635317719878&id=100005202635280&refid=17&_ft_=mf_story_key.1224635317719878%3Atop_level_post_id.1224635317719878%3Atl_objid.1224635317719878%3Acontent_owner_id_new.100005202635280%3Athrowback_story_fbid.1224635317719878%3Astory_location.4%3Athid.100005202635280%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1569913199%3A-3675712407253513255&__tn__=%2As%2As-R
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн. Таким образом, наличие максимальной купюры 1000 грн. соответствует курсу 17.61 и никак не может стать причиной девальвации при курсах 20+
А если серьезно, бумажные деньги давно утратили самостоятельную роль в курсообразовании и стали всего лишь заменителем безналичных денег для выполнения некоторых операций. Курс определяется безналичной торговлей на МБ. Наличный курс может от него ситуативно отличаться, но самостоятельной роли он не играет.
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