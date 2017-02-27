Искатель написав:Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.
Мдяяя... Судя по всему на аукционе опять ярдов 10 привлекут на пятилетки. Интересно, доходности сильно порежут..??
Не будьте наивными. Безлимитно продаются своим людям пятилетки в аккурат под каденцию Зе-команды. Врятли доходность снизят.
Учитывая, что Зе-каденция должна закончится весной, а сейчас уже осень, то эти пятилетки пойдут к погашению после, а не во время, и особые гарантии на них не распространяется Тем более будет интересно посмотреть на доходность.
Яша написав:Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн. Таким образом, наличие максимальной купюры 1000 грн. соответствует курсу 17.61 и никак не может стать причиной девальвации при курсах 20+
А если серьезно, бумажные деньги давно утратили самостоятельную роль в курсообразовании и стали всего лишь заменителем безналичных денег для выполнения некоторых операций. Курс определяется безналичной торговлей на МБ. Наличный курс может от него ситуативно отличаться, но самостоятельной роли он не играет.
Не говоря уже о том, какая разница какими купюрами работает станок (500 или 1000). Он работает всегда. Больше или меньше. Как минимум для замены ветхих купюр.