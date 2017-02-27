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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2151215221532154>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 116
Не нижче 24.50
51%
59
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
13
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:13

  Zebra написав:
  asti написав:
  Искатель написав:Тем временем Нацбанк уже два часа выкупает все подряд по 24,41.
Мдяяя... Судя по всему на аукционе опять ярдов 10 привлекут на пятилетки. Интересно, доходности сильно порежут..??

Не будьте наивными. Безлимитно продаются своим людям пятилетки в аккурат под каденцию Зе-команды. Врятли доходность снизят.

Учитывая, что Зе-каденция должна закончится весной, а сейчас уже осень, то эти пятилетки пойдут к погашению после, а не во время, и особые гарантии на них не распространяется :D
Тем более будет интересно посмотреть на доходность.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:16

  Сибарит написав:
  Яша написав:Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн. Таким образом, наличие максимальной купюры 1000 грн. соответствует курсу 17.61 и никак не может стать причиной девальвации при курсах 20+ :)

А если серьезно, бумажные деньги давно утратили самостоятельную роль в курсообразовании и стали всего лишь заменителем безналичных денег для выполнения некоторых операций. Курс определяется безналичной торговлей на МБ. Наличный курс может от него ситуативно отличаться, но самостоятельной роли он не играет.


Не говоря уже о том, какая разница какими купюрами работает станок (500 или 1000). Он работает всегда. Больше или меньше. Как минимум для замены ветхих купюр.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:таки завтра пробиваем 24... пятилетки анлимитед...

А разве завтра не суббота?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:19

  Яша написав:а если этот черт не врет, то декабрь будет веселым https://m.facebook.com/aleksandr.onyshenko?


Это какой-то ватный де***
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:25

  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:31

  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.

Стесняюсь спросить, а Вы тогда уже родились на этот свет?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.


В обиход попали прямо в первый день денежной реформы.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:47

НБУ на этой неделе купил 270 млн.долларов.

Понедельник - 0
Вторник - 45
среда - 20
Четверг - 80
Пятница - 25

Из них, по лучшей цене было куплено 80 млн.Интервенция по едином курсу - 190 млн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:56

Сибарит Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не купюру, а 5млрд свеженапечатанных денег.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:57

  Яша написав:а если этот черт не врет, то декабрь будет веселым https://m.facebook.com/aleksandr.onyshe ... %2As%2As-R

*Відправлено з Чату

Вы еще Портнова здесь процитируйте :mrgreen:
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