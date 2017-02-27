Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:24

Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.