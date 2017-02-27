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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2151215221532154

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 116
Не нижче 24.50
51%
59
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
11%
13
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:01

zzzzzz насчёт пятницы можете ошибаться
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:05

  Сибарит написав:НБУ опубликовал результаты интервенций за неделю:
Всего куплено 269,6 млн.
Из них 80 куплено методом выбора (тайно)

Учитывая данные из анализа ликвидности, получается, что сегодня купили около 130 млн.


Тем кто ждет отскока "сжимающейся" пружины, вот вам все "сжатие" и "искуственное" укрепление гривны. При таком солидном откупе не менее серьезное укрепление за сегодня. Откупают чтобы в ушах не сильно свистело от укрепляжа.

Уже можно начинать кричать пете "дякуэмо" за курс 27+, на котором тут отоваривались многие, про лерку 200 баксов тоже не забудьте.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:15

  Яша написав:zzzzzz насчёт пятницы можете ошибаться

А могу и не ошибаться :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги.

От текущих займов нагрузка на бюджет вырастет в % соотношении или останется такой же?
wild2006
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