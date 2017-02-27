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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:05
Тем кто ждет отскока "сжимающейся" пружины, вот вам все "сжатие" и "искуственное" укрепление гривны. При таком солидном откупе не менее серьезное укрепление за сегодня. Откупают чтобы в ушах не сильно свистело от укрепляжа.
Уже можно начинать кричать пете "дякуэмо" за курс 27+, на котором тут отоваривались многие, про лерку 200 баксов тоже не забудьте.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:15
Живите своим умом!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От текущих займов нагрузка на бюджет вырастет в % соотношении или останется такой же?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:51
1.5 млн непрерывно находятся в Польше, в среднем можно взять 2000 злотых в месяц везут домой. За неполный месяц - 1500.
27000-36000 миллионов злотых в год(2019). 27-36 млрд чтобы было удобнее. Меньше 10 лярдов баксов выходит 6.8-9.11. Курс на сегодня 3.95 pln = 1 usd.
Где-то ДО 10% прошлогоднего ВВП или 8.3% текущего силами 3.5% населения.
Нужно учитывать что не все русскоязычные в Польше - Украинцы, я работал с молдаванами, знаю о белорусах и армянах-грузинах(но их вроде мало).
Приведу в пример себя. Скажем вкалывая я заработал чуть больше 3000 злотых за май(252 часа за 12 злотых в час чистыми), в сумме за 3 месяца около 7000 чистыми, это мало(ставка маленькая).
И таких кто вкалывает больше 200 часов там много(но я больше так не хочу, ну их баню, здоровье дороже), но привез я не все что заработал - я нормально питался и где-то с пол тыщи потратил на одежду и чемодан на колесах плюс дорога домой плюс от всей заработанной суммы нужно отнять то с чем я приехал(траты на первый месяц).
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