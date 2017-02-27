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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:05
Тем кто ждет отскока "сжимающейся" пружины, вот вам все "сжатие" и "искуственное" укрепление гривны. При таком солидном откупе не менее серьезное укрепление за сегодня. Откупают чтобы в ушах не сильно свистело от укрепляжа.
Уже можно начинать кричать пете "дякуэмо" за курс 27+, на котором тут отоваривались многие, про лерку 200 баксов тоже не забудьте.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:15
Живите своим умом!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От текущих займов нагрузка на бюджет вырастет в % соотношении или останется такой же?
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