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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21522153215421552156>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 119
Не нижче 24.50
51%
61
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
12%
14
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:01

zzzzzz насчёт пятницы можете ошибаться
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:05

  Сибарит написав:НБУ опубликовал результаты интервенций за неделю:
Всего куплено 269,6 млн.
Из них 80 куплено методом выбора (тайно)

Учитывая данные из анализа ликвидности, получается, что сегодня купили около 130 млн.


Тем кто ждет отскока "сжимающейся" пружины, вот вам все "сжатие" и "искуственное" укрепление гривны. При таком солидном откупе не менее серьезное укрепление за сегодня. Откупают чтобы в ушах не сильно свистело от укрепляжа.

Уже можно начинать кричать пете "дякуэмо" за курс 27+, на котором тут отоваривались многие, про лерку 200 баксов тоже не забудьте.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:15

  Яша написав:zzzzzz насчёт пятницы можете ошибаться

А могу и не ошибаться :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги.

От текущих займов нагрузка на бюджет вырастет в % соотношении или останется такой же?
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:51

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...


Приведу в пример себя. Скажем вкалывая я заработал чуть больше 3000 злотых за май(252 часа за 12 злотых в час чистыми), в сумме за 3 месяца около 7000 чистыми, это мало(ставка маленькая).
И таких кто вкалывает больше 200 часов там много(но я больше так не хочу, ну их баню, здоровье дороже), но привез я не все что заработал - я нормально питался и где-то с пол тыщи потратил на одежду и чемодан на колесах плюс дорога домой плюс от всей заработанной суммы нужно отнять то с чем я приехал(траты на первый месяц).

1.5 млн непрерывно находятся в Польше, в среднем можно взять 2000 злотых в месяц везут домой. За неполный месяц - 1500.
27000-36000 миллионов злотых в год(2019). 27-36 млрд чтобы было удобнее. Меньше 10 лярдов баксов выходит 6.8-9.11. Курс на сегодня 3.95 pln = 1 usd.
Где-то ДО 10% прошлогоднего ВВП или 8.3% текущего силами 3.5% населения.
Нужно учитывать что не все русскоязычные в Польше - Украинцы, я работал с молдаванами, знаю о белорусах и армянах-грузинах(но их вроде мало).

Еще есть те кто работает в других странах Европы, в основном конечно в черную, но там то что?. И в Канаде, плюс на вахтах в РФ. Плюс Айтишники которые вроде как живут тут, а работают там, каждый это даже по нижней планке 1000 баксов в месяц ввода валюты в страну, их около 170 тысяч. Два миллиарда баксов в год дадут в 2019, это только они, не считая фирм.

Можно сказать что 10-15% населения делают половину ВВП и поступления валюты.
Востаннє редагувалось wild2006 в П'ят 20 вер, 2019 18:56, всього редагувалось 1 раз.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:55

  freeze написав:
sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.


В обиход попали прямо в первый день денежной реформы.

Нет.
Тарас был сразу, а Леся появилась в обороте спустя как минимум пару лет. Даже больше, если память не подводит.
Сковорода вышел не раньше 2004г.
Конечно можно делать поправку на склероз :oops:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  freeze написав:
sergey_sryvkin написав:
Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.


В обиход попали прямо в первый день денежной реформы.

Нет.
Тарас был сразу, а Леся появилась в обороте спустя как минимум пару лет. Даже больше, если память не подводит.
Сковорода вышел не раньше 2004г.
Конечно можно делать поправку на склероз :oops:


Да, я собственно о сотках, Тарас в шапке. Двухсотки попозже пошли.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:05

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...


Как он может быть "в порядке" если темпы приросты импорта +9% (год к году) а экспорта - 4.4% ? При этом портебления дом. хозяйств +12% а инвестиции +3% и то за счёт инфраструктури (дорог) - это данные за второй квартал 2019 года. У нас спрос уже второй год превышает предложение и этот дисбаланс покрывается импортными товарами. Когда спрос превышает предложение - стартует инфляция, которая на сегодня гасится ситуативным укреплением обменного курса.
Вот и всё что сейчас происходит. Посмотрите на цифры 2012 года - там совпадения в компонентнах ВВП до десятых
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 20 вер, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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