Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:51

Hotab написав: Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?

И тогда у нас и торговый баланс в порядке.

Сугубо ИМХО... Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?И тогда у нас и торговый баланс в порядке.Сугубо ИМХО...

Приведу в пример себя. Скажем вкалывая я заработал чуть больше 3000 злотых за май(252 часа за 12 злотых в час чистыми), в сумме за 3 месяца около 7000 чистыми, это мало(ставка маленькая).И таких кто вкалывает больше 200 часов там много(но я больше так не хочу, ну их баню, здоровье дороже), но привез я не все что заработал - я нормально питался и где-то с пол тыщи потратил на одежду и чемодан на колесах плюс дорога домой плюс от всей заработанной суммы нужно отнять то с чем я приехал(траты на первый месяц).1.5 млн непрерывно находятся в Польше, в среднем можно взять 2000 злотых в месяц везут домой. За неполный месяц - 1500.27000-36000 миллионов злотых в год(2019). 27-36 млрд чтобы было удобнее. Меньше 10 лярдов баксов выходит 6.8-9.11. Курс на сегодня 3.95 pln = 1 usd.Где-то ДО 10% прошлогоднего ВВП или 8.3% текущего силами 3.5% населения.Нужно учитывать что не все русскоязычные в Польше - Украинцы, я работал с молдаванами, знаю о белорусах и армянах-грузинах(но их вроде мало).Еще есть те кто работает в других странах Европы, в основном конечно в черную, но там то что?. И в Канаде, плюс на вахтах в РФ. Плюс Айтишники которые вроде как живут тут, а работают там, каждый это даже по нижней планке 1000 баксов в месяц ввода валюты в страну, их около 170 тысяч. Два миллиарда баксов в год дадут в 2019, это только они, не считая фирм.Можно сказать что 10-15% населения делают половину ВВП и поступления валюты.