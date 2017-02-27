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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2153215421552156>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 119
Не нижче 24.50
51%
61
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
12%
14
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:06

  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.

Вообще-то, по Вашей ссылке дата выпуска 50 и 100 грн - 2 вересня 1996.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:Сибарит Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не купюру, а 5млрд свеженапечатанных денег.

Для того, чтобы это отразилось на курсе, эти деньги нужно разбрасывать с вертолета :)
Вне оборота постоянно находится достаточно большой запас купюр, которые регулярно печатаются и утилизируются. Они постоянно вводятся в оборот и выводятся по мере необходимости.
При введении наличных в оборот соответствующая сумма списывается со счета, который первичен. Больше, чем есть на счетах, наличных не выдадут, независимо от номинала купюр.
При внесении налички в банк идет обратный процесс: сумма зачисляется на счет и наличка выводится из оборота, поступая в резервы.
Вот ежедневное изменение объема наличных в обороте за последнюю неделю в миллионах:
997 299 159 -830 636
Бывали изменения и побольше.
  vovan_prm написав:Тарас был сразу, а Леся появилась в обороте спустя как минимум пару лет. Даже больше, если память не подводит.
Сковорода вышел не раньше 2004г.
Конечно можно делать поправку на склероз

Гугл все помнит :-)
200 - 2001
500 - 2006
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:21

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...

Торгбаланс от заробитчан не зависит.
Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов.
На мой взгляд, радость от такого "положительного баланса" небольшая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:31

  Surfer написав:Зображення



И? Визуальный анализ вам не скажет, что появится с правой стороны графика.
Уже проходили...

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:32

многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений.
курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:33

К проекту закона об налоговой амнистии 1232 подан альтернативный 1232-1 от группы товарищей с партии ЄС.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:35

  Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений.
курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений. :roll:

Какой курс будет заложен в бюджет мы узнаем только после того, как его примут ))
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:35

Сибарит
Всё Вы правильно пишете о 1000.
Но для чего-то они вводятся. Причём, именно сейчас, хотя разговоры о них шли давно.
Честно говоря, не вижу необходимости в них в текущей ситуации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:36

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:На момент введения в оборот гривны курс составлял 1.761. Максимальной купюрой тогда были 100 грн.


Вообще-то 20 грн.

Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.

Вообще-то, по Вашей ссылке дата выпуска 50 и 100 грн - 2 вересня 1996.

Да, но память почему-то говорит, что 50 и 100 бьіли позже... м.б. просто потому, что они отличались.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:37

  Kalgan написав:
  Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений.
курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений. :roll:

Какой курс будет заложен в бюджет мы узнаем только после того, как его примут ))

но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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