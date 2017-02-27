Яша написав:Сибарит Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не купюру, а 5млрд свеженапечатанных денег.
Для того, чтобы это отразилось на курсе, эти деньги нужно разбрасывать с вертолета Вне оборота постоянно находится достаточно большой запас купюр, которые регулярно печатаются и утилизируются. Они постоянно вводятся в оборот и выводятся по мере необходимости. При введении наличных в оборот соответствующая сумма списывается со счета, который первичен. Больше, чем есть на счетах, наличных не выдадут, независимо от номинала купюр. При внесении налички в банк идет обратный процесс: сумма зачисляется на счет и наличка выводится из оборота, поступая в резервы. Вот ежедневное изменение объема наличных в обороте за последнюю неделю в миллионах: 997 299 159 -830 636 Бывали изменения и побольше.
vovan_prm написав:Тарас был сразу, а Леся появилась в обороте спустя как минимум пару лет. Даже больше, если память не подводит. Сковорода вышел не раньше 2004г. Конечно можно делать поправку на склероз
Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма? И тогда у нас и торговый баланс в порядке. Сугубо ИМХО...
Торгбаланс от заробитчан не зависит. Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов. На мой взгляд, радость от такого "положительного баланса" небольшая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений. курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений. курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений.
Какой курс будет заложен в бюджет мы узнаем только после того, как его примут ))
Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений. курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений.
Какой курс будет заложен в бюджет мы узнаем только после того, как его примут ))
но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.