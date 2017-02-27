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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2153215421552156

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 119
Не нижче 24.50
51%
61
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
18
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
12%
14
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:38

  ЛАД написав:Торгбаланс от заробитчан не зависит.
Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов.


С методологической точки зрения - да. С практической - не совсем. Переводы валюты очень даже стимулируют импорт, а в отношении экспорта - либо нейтральны, либо незначительно снижают, стимулируя внутреннее потребление того, что могло быть экспортировано. Платежный баланс в плюс, торговый - в минус
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:39

  Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.

Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.

Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.

Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.

НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.

Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:06

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
Сугубо ИМХО...

И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:08

  buratinyo написав:
  Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.

Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.

Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.

Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.

НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.

Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.

да вот только что, угораздило переключить на интер и в подробностях некий иксперт Козак рассказывал, что к НГ гривна еще укрепится, а в следующем году ждите 22.
Но вот, что показательно,
когда ведущий спросил: есть ли у правительства деньги, чтобы поднять минималку в 2020 хотя бы на те жалкие несколько сот гривасов, тот не задумываясь сразу ответил - нет.
Откуда бабло будет - не трудно представить.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза
https://korrespondent.net/business/econ ... e-prohnoza
Andrew_
 
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