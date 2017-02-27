Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:39

Sam17a написав: Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период. Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.

Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.