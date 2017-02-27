ЛАД написав:Торгбаланс от заробитчан не зависит. Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов.
С методологической точки зрения - да. С практической - не совсем. Переводы валюты очень даже стимулируют импорт, а в отношении экспорта - либо нейтральны, либо незначительно снижают, стимулируя внутреннее потребление того, что могло быть экспортировано. Платежный баланс в плюс, торговый - в минус
Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.
Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.
Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.
НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.
Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.
Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма? Сугубо ИМХО...
И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.
Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.
Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.
Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.
Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.
НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.
Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.
да вот только что, угораздило переключить на интер и в подробностях некий иксперт Козак рассказывал, что к НГ гривна еще укрепится, а в следующем году ждите 22. Но вот, что показательно, когда ведущий спросил: есть ли у правительства деньги, чтобы поднять минималку в 2020 хотя бы на те жалкие несколько сот гривасов, тот не задумываясь сразу ответил - нет. Откуда бабло будет - не трудно представить.
sergey_sryvkin написав:Сотки и двухсотки появились позже. https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.
Вообще-то, по Вашей ссылке дата выпуска 50 и 100 грн - 2 вересня 1996.[/quote] Да, но память почему-то говорит, что 50 и 100 бьіли позже... м.б. просто потому, что они отличались.[/quote]
Дело в том, что при изначальном курсе в 1.75 - сотки и полтинники были оч-чень крупными купюрами! Помню, нам зарплату выдавали даже частично мелочью по 25 и 50 коп., кассир оправдывалась, мол, банки навязывали!
ЛАД написав:Сибарит Всё Вы правильно пишете о 1000. Но для чего-то они вводятся. Причём, именно сейчас, хотя разговоры о них шли давно. Честно говоря, не вижу необходимости в них в текущей ситуации.
Если я не ошибаюсь, ещё в прошлом году эту радость анонсировали. И говорили, что введут в оборот в октябре.
Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений. курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений.
Загуглите какой курс заложили в бюджете на 2019 год и сравните с текущим. А цифра - это из бюджета Гройсмана. Т.е. оно может быть, а может и не быть. Я не из секты свидетелей укрпеляжа. Просто, справедливости ради, все эти цифры в бюджете - ни о чём и вообще никак не помогут спрогнозировать курс. Я тут даже в теханализ больше поверю, чем в это
Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма? И тогда у нас и торговый баланс в порядке. Сугубо ИМХО...
Добрый вечер ,БРАТ ! (позвольте ВАС так называть)
Есть практика и есть авантюризм . Есть здравый смысл и есть блеф.
Поверьте мне , тому ,кто раньше ,переслушал десятки тысяч исповедей . Вот сами себе ответьте , что Ющенко был плохой банкир ? А после него ? Ведь все были Умницами ...и что ,,? Дошли до 28 ..с отскоком 36 и возвратом к 24.5.
... где ВЫ слышали о победах , технологических прорывах ? Ну хорошо , продают зерно ,кукурузу , и т.д. Деньги зашли и иииии продали по меньшему курсу.
Зашла валюта иииии соляра подорожала , продукты подорожали , удобрения подорожали , а ведь останавливаться НЕЛЬЗЯ ,производственный цикл по Марксу- Энгельсу "товар -деньги -товар" не остановить .
Вот тебе и скрытый убыток , не дополученная прибыль ,вымывание оборотных средств .
...поверьте , есть люди ,которым ты смотришь в глаза наполненные слез и не веришь и наоборот , смотришь в глаза наполненные ненависти и сцуко , точно знаешь -ПРИСТРЕЛИТ .
Был у нас когда то Иван -санитар . Всегда на вызовы ездил ,потому как, здоровый был. Все всегда говорили, "пусть Ваня на вызов едет !"
Знаете почему ,.... он еб....го слона улыбкой останавливал . Копия Валуев . Вот так , Я ,сейчас представляю ,хваленную команду ЗЭ+НБУ. Зная расклады в будущем ,и время съеб-ния , хорошо жить . Пример , спросите ВЫ ..отвечу ГОНТАРЕВА , вся эта шобла =ебла ПР и т.д.. А мы все так обеспокоены наполнением и перенаполнением казны , что и думать перестали.
Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию Привата. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :
Конечно конечную точку должен поставить суд , но очень много пока косвенных доказательств обвала в пользу , "или не в пользу" сладкой парочки - По-Гонатарева. Их рыло однозначно в пуху - хотя бы по тому чтобы поставить главой НБУ человека не имевшего представления о банковской деятельности , по сути смотрящую, которая судя по всему и натворила делов. Что касается курсовых проблем - по прежнему укрепление гривны считаю абсолютно естественным и закономерным процессом , сравнение с 2008 не корректно, ситуации разные. В то же время масса черных лебедей может приплыть откуда угодно - от активизации военных действий до разруливания дела привата, где масса подводных камней может быть.
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 20 вер, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.