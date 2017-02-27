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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2154215521562157>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 121
Не нижче 24.50
51%
62
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
14
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:38

  ЛАД написав:Торгбаланс от заробитчан не зависит.
Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов.


С методологической точки зрения - да. С практической - не совсем. Переводы валюты очень даже стимулируют импорт, а в отношении экспорта - либо нейтральны, либо незначительно снижают, стимулируя внутреннее потребление того, что могло быть экспортировано. Платежный баланс в плюс, торговый - в минус
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:39

  Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.

Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.

Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.

Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.

НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.

Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:06

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
Сугубо ИМХО...

И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:08

  buratinyo написав:
  Sam17a написав:Вот смотрю я на этот "разгул покращення" и думаю... Может у нас промышленность подвинула Китай и штаты? Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью основная масса экспорта? Иностранные инвесторы (нет, не те, что бабло гоняют под проценты) массово строят заводы и фабрики? Война закончилась? Нет? А!!! У нас тут нефть и газ нашли в таком количестве, что арабские шейхи почувствовали себя бомжами? Тоже нет? А так откуда такой укрепеж? В экономике с заведомо ручным управлением. Откуда такой стабилизец? Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги. А настоящие деньги нужно где то взять. Нет, олени это хорошо, но мало, нужен действительно крупный поставщик. Возможно, я пессимист, но, мой прогноз таков - Скорее всего, укрепеж закончится сразу после получения транша МВФ. Курс? Я не математик, посчитайте сами - к усреднённому курсу доллара с момента последней крупной девальвации добавить усредненный процент по гривневому депозиту за весь этот период.

Мы живем сейчас более интегрировано в мировую экономику, чем СССР. Но даже на СССР мировая экономика повлияла до такой степени, что с ним произошел полный распад. Сосредоточение по настоящему крупных финансовых ресурсов в руках спекулянтов дает им шикарную возможность, которой лишены такие как большинство здесь присутствующих, в том числе депутаты ВР. И эта возможность заключается за счет спекуляций добиваться фантастических целей.

Противостоять этим спекулянтам можно лишь теоретически. А фактически никак. Ведь те деньги, которыми они ворочают, могут решить любую проблему не только с человеческим фактором, но даже с серьезным согласованным государственным противодействием. Поэтому нам правильнее будет определить тренд и ждать его разворота, который будет обязательно.

Косвенным признаком разворота как всегда будут массовые "новости" икспертов о том, что гривна еще не достигла своего величия, на которое она заслужила. Пока таких массовых новостей в сми нет, следовательно продолжаем действовать строго по тренду. И это как минимум позволит избежать больших потерь из-за обесценивания доллара.

НБУ действует молодцом. Сильные колебания сглаживает, но трендам не мешает. Все как в развитых странах. Кстати, именно это и привлекает спекулянтов со всего мира. Им не надо подстраиваться под непонятные никому правила. В Украине все как у большинства нормальных стран с этим.

Негативное сальдо внешней торговли это плохо, конечно. Но возможно его не корректно считают в нынешней ситуации. В экспорт считаю правильным сейчас добавить услуги заробитчан. Т.е. Украина оказывает разновидность экспорта услуг в виде заробитчан. Думаю, что доля их в общем объеме украинского экспорта достигает не менее 5%.

да вот только что, угораздило переключить на интер и в подробностях некий иксперт Козак рассказывал, что к НГ гривна еще укрепится, а в следующем году ждите 22.
Но вот, что показательно,
когда ведущий спросил: есть ли у правительства деньги, чтобы поднять минималку в 2020 хотя бы на те жалкие несколько сот гривасов, тот не задумываясь сразу ответил - нет.
Откуда бабло будет - не трудно представить.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза
https://korrespondent.net/business/econ ... e-prohnoza
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:42

  sergey_sryvkin написав:Сотки и двухсотки появились позже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкноти_України
Хотя, возможно, они просто позже попали в обиход.

Вообще-то, по Вашей ссылке дата выпуска 50 и 100 грн - 2 вересня 1996.[/quote]
Да, но память почему-то говорит, что 50 и 100 бьіли позже... м.б. просто потому, что они отличались.[/quote]

Дело в том, что при изначальном курсе в 1.75 - сотки и полтинники были оч-чень крупными купюрами! Помню, нам зарплату выдавали даже частично мелочью по 25 и 50 коп., кассир оправдывалась, мол, банки навязывали!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.


да все набагато банальніше!
це ще старі заготовки гройсмана :)
ніхто не удосужився врахувати гривневу аномалію літо-осінь і подали те що було заготовлено ще навесні ! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:06

  ЛАД написав:Сибарит
Всё Вы правильно пишете о 1000.
Но для чего-то они вводятся. Причём, именно сейчас, хотя разговоры о них шли давно.
Честно говоря, не вижу необходимости в них в текущей ситуации.

Если я не ошибаюсь, ещё в прошлом году эту радость анонсировали. И говорили, что введут в оборот в октябре.

  Игорь Алексеевич написав:многие говорят, что грн.будет стабильна и курс будет в пределах 25. хотя многие добавляют одно слово, а именно ЕСЛИ не будет каких либо внутренних потрясений.
курс бюджета заложен на 20г.28,2, - делаем вывод. Ждёмс в ближ.время этих потрясений. :roll:

Загуглите какой курс заложили в бюджете на 2019 год и сравните с текущим.
А цифра - это из бюджета Гройсмана. Т.е. оно может быть, а может и не быть.
Я не из секты свидетелей укрпеляжа. Просто, справедливости ради, все эти цифры в бюджете - ни о чём и вообще никак не помогут спрогнозировать курс. Я тут даже в теханализ больше поверю, чем в это :D
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:34

  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
И тогда у нас и торговый баланс в порядке.
Сугубо ИМХО...



Добрый вечер ,БРАТ !
(позвольте ВАС так называть)

Есть практика и есть авантюризм .
Есть здравый смысл и есть блеф.

Поверьте мне , тому ,кто раньше ,переслушал десятки тысяч исповедей .
Вот сами себе ответьте , что Ющенко был плохой банкир ?
А после него ?
Ведь все были Умницами ...и что ,,?
Дошли до 28 ..с отскоком 36 и возвратом к 24.5.

... где ВЫ слышали о победах , технологических прорывах ?
Ну хорошо , продают зерно ,кукурузу , и т.д.
Деньги зашли и иииии продали по меньшему курсу.

Зашла валюта иииии соляра подорожала , продукты подорожали , удобрения подорожали , а ведь останавливаться НЕЛЬЗЯ ,производственный цикл по Марксу- Энгельсу "товар -деньги -товар" не остановить .

Вот тебе и скрытый убыток , не дополученная прибыль ,вымывание оборотных средств .

...поверьте , есть люди ,которым ты смотришь в глаза наполненные слез и не веришь
и наоборот , смотришь в глаза наполненные ненависти и сцуко , точно знаешь -ПРИСТРЕЛИТ .

Был у нас когда то Иван -санитар .
Всегда на вызовы ездил ,потому как, здоровый был.
Все всегда говорили, "пусть Ваня на вызов едет !"

Знаете почему ,.... он еб....го слона улыбкой останавливал .
Копия Валуев .
Вот так , Я ,сейчас представляю ,хваленную команду ЗЭ+НБУ.
Зная расклады в будущем ,и время съеб-ния , хорошо жить .
Пример , спросите ВЫ ..отвечу ГОНТАРЕВА , вся эта шобла =ебла ПР и т.д..
А мы все так обеспокоены наполнением и перенаполнением казны , что и думать перестали.

( пиво не пил )
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию Привата. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :



Конечно конечную точку должен поставить суд , но очень много пока косвенных доказательств обвала в пользу , "или не в пользу" сладкой парочки - По-Гонатарева. Их рыло однозначно в пуху - хотя бы по тому чтобы поставить главой НБУ человека не имевшего представления о банковской деятельности , по сути смотрящую, которая судя по всему и натворила делов. Что касается курсовых проблем - по прежнему укрепление гривны считаю абсолютно естественным и закономерным процессом , сравнение с 2008 не корректно, ситуации разные. В то же время масса черных лебедей может приплыть откуда угодно - от активизации военных действий до разруливания дела привата, где масса подводных камней может быть.
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 20 вер, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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