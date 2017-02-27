Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :
да,мило)) 1:40 назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
wild2006 написав:Еще есть те кто работает в других странах Европы, в основном конечно в черную, но там то что?.
Сейчас с них начнут требовать происхождение денег и уплату с них каких-то штрафов и налогов, еще и рассказать, где деньги лежат (это не шутка, такое действительно, есть) и этот краник просто перекроется. Кому нужен такой геморрой?
Sam17a написав:Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги.
хочу добавить что никакой сезонности на валютном рынке нет и не было, это были рукотворные качели, для того чтобы делать деньги из воздуха - ноу хау прежней власти.
Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :
Конечно конечную точку должен поставить суд , но очень много пока косвенных доказательств обвала в пользу , "или не в пользу" сладкой парочки - По-Гонатарева. Их рыло однозначно в пуху - хотя бы по тому чтобы поставить главой НБУ человека не имевшего представления о банковской деятельности , по сути смотрящую, которая судя по всему и натворила делов. Что касается курсовых проблем - по прежнему укрепление гривны считаю абсолютно естественным и закономерным процессом , сравнение с 2008 не корректно, ситуации разные. В то же время масса черных лебедей может приплыть откуда угодно - от активизации военных действий до разруливания дела привата, где масса подводных камней может быть.
Го однозначно стоило вставить ее лабутены по самые задники и провернуть, за БС в том числе.