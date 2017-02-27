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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2154215521562157

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 121
Не нижче 24.50
51%
62
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
14
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:( пиво не пил )
накипело
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :

да,мило)) 1:40 назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:44

  Kalgan написав:К проекту закона об налоговой амнистии 1232 подан альтернативный 1232-1 от группы товарищей с партии ЄС.

Это все из области без вины виноват. Вот еще добавка:
визначать перелік випадків, коли особа нестиме фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення незалежно від наявності вини;

http://chp.com.ua/all-news/item/63425-n ... roekt-1210
То есть толку проходить какие-то амнистии, если отменяется презумпция невиновности и грядет правовой беспредел, вернее, бесправие?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:44

  Мизантрóп написав:
  холява написав:( пиво не пил )
накипело


...Это не значит , что не пил вообще )))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:46

  wild2006 написав:
а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги.


На золото и серебро?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:47

холява логично) не пивная погода,да и вредное пиво
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:49

  wild2006 написав:Еще есть те кто работает в других странах Европы, в основном конечно в черную, но там то что?.

Сейчас с них начнут требовать происхождение денег и уплату с них каких-то штрафов и налогов, еще и рассказать, где деньги лежат (это не шутка, такое действительно, есть) и этот краник просто перекроется. Кому нужен такой геморрой?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sam17a написав:Я не экономист и точного прогноза давать не буду, но. Укрепеж, о котором так много все говорят не естественный процесс, а последствие манипуляций целью которых может быть только одно - поменять бумагу на настоящие деньги.
хочу добавить что никакой сезонности на валютном рынке нет и не было, это были рукотворные качели, для того чтобы делать деньги из воздуха - ноу хау прежней власти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:54

  Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :



Конечно конечную точку должен поставить суд , но очень много пока косвенных доказательств обвала в пользу , "или не в пользу" сладкой парочки - По-Гонатарева. Их рыло однозначно в пуху - хотя бы по тому чтобы поставить главой НБУ человека не имевшего представления о банковской деятельности , по сути смотрящую, которая судя по всему и натворила делов. Что касается курсовых проблем - по прежнему укрепление гривны считаю абсолютно естественным и закономерным процессом , сравнение с 2008 не корректно, ситуации разные. В то же время масса черных лебедей может приплыть откуда угодно - от активизации военных действий до разруливания дела привата, где масса подводных камней может быть.

Го однозначно стоило вставить ее лабутены по самые задники и провернуть, за БС в том числе.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:01

  Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ.


Надеюсь, это досадная опечатка :D Хотя мысль о том, что НБУ - это частная контора, имеет право на жизнь :mrgreen:
zРадио
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