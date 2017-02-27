Surfer написав:

Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ. Был в эфире Беня, Гонтарева. Шустер пытался их хотя бы в эфире свести , Гонтарева засцала и сбежала из эфира. Ну и , знает кошка где насрала, возвращаться не собирается :Конечно конечную точку должен поставить суд , но очень много пока косвенных доказательств обвала в пользу , "или не в пользу" сладкой парочки - По-Гонатарева. Их рыло однозначно в пуху - хотя бы по тому чтобы поставить главой НБУ человека не имевшего представления о банковской деятельности , по сути смотрящую, которая судя по всему и натворила делов. Что касается курсовых проблем - по прежнему укрепление гривны считаю абсолютно естественным и закономерным процессом , сравнение с 2008 не корректно, ситуации разные. В то же время масса черных лебедей может приплыть откуда угодно - от активизации военных действий до разруливания дела привата, где масса подводных камней может быть.