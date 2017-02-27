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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2156215721582159>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 122
Не нижче 24.50
52%
63
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
11%
14
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:07

  zРадио написав:
  Surfer написав:Сейчас в эфире у шустера обсуждают национализацию НБУ.


Надеюсь, это досадная опечатка :D Хотя мысль о том, что НБУ - это частная контора, имеет право на жизнь :mrgreen:


Исправил еще до этого коментария, Речь шла о Привате конечно , но национализацию проводил нацбанк фактически , так что формально и так и так правильно.

Кстати мне постоянно резало слух как гонтарева постояно называла нацбанк центробанком , по примеру с россией - всю историю. Хотя за всю историю НБУ я никого не вспомню кто бы из отечкественных банкиров , или просто журналистов называл нацбанк центробанком. Совпадение ? Не думаю.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:09

  hxbbgaf написав:Это все из области без вины виноват. Вот еще добавка:
визначать перелік випадків, коли особа нестиме фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення незалежно від наявності вини;

http://chp.com.ua/all-news/item/63425-n ... roekt-1210
То есть толку проходить какие-то амнистии, если отменяется презумпция невиновности и грядет правовой беспредел, вернее, бесправие?

Это не новелла зебр. эти изминения, с точно такой же формулировкой хотели принять в 2017 году предыдущая власть. Ну или по крайней мере это обсуждалось

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4065.html
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:гонтарева постояно называла нацбанк центробанком
не в себе https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:20

  Surfer написав:Исправил еще до этого коментария, Речь шла о Привате конечно , но национализацию проводил нацбанк фактически , так что формально и так и так правильно.


Да я просто пошутил. Причем не над вами, а над руководством НБУ - опечатка не лишена смысла. Особенно в свете происходящего с активами разоренных банков... Мало того, что продают кредитные порфтели неплохого качества с дисконтом в 98%, так еще и разрешают удалять из них то, что не нравится покупателю с вычетом из номинала. А сам покупатель, само собой разумеется, эксклюзивный...

  Surfer написав:Кстати мне постоянно резало слух как гонтарева постояно называла нацбанк центробанком , по примеру с россией - всю историю. Хотя за всю историю НБУ я никого не вспомню кто бы из отечкественных банкиров , или просто журналистов называл нацбанк центробанком. Совпадение ? Не думаю.


В стране, в которой она прячется, кстати, тоже нет Central Bank - там Bank of England. Но в общем то, кроме как потроллить ее, это наблюдение вряд ли может претендовать на что-то большее. В макроэкономике "центробанк", или "центральный банк" - это вполне себе устоявшихся термин. ЦБ есть в ЕС, например...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:27

  zРадио написав:
  Surfer написав:Кстати мне постоянно резало слух как гонтарева постояно называла нацбанк центробанком , по примеру с россией - всю историю. Хотя за всю историю НБУ я никого не вспомню кто бы из отечкественных банкиров , или просто журналистов называл нацбанк центробанком. Совпадение ? Не думаю.


В стране, в которой она прячется, кстати, тоже нет Central Bank - там Bank of England. Но в общем то, кроме как потроллить ее, это наблюдение вряд ли может претендовать на что-то большее. В макроэкономике "центробанк", или "центральный банк" - это вполне себе устоявшихся термин. ЦБ есть в ЕС, например...


Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:44

  Surfer написав:
Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.


Для ПТУ-шника и "девальвация" режет слух - собственно, поэтому ты ее отрицаешь :mrgreen:

Что касается Гонтаревой - к ней хватает и ненадуманных претензий, по которым она должна ответить перед украинским законом. Но обвинять любого, кто тебе не нравится, в принадлежности к российской агентуре - это просто кричащий признак слабоумия!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:47

Шустер подал на Коломойского в суд!

Сдается мне, что Беня заигрался и его теперь ждет судьба Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов. Хотя все прекрасно знали, что он главарь мафии и убийца. Но доказать в суде не могли. А вот за налоги смогли! Так и с Коломойским будет. Суд наверняка будет не в Украине. А из любой европейской страны запросто могут запросить экстрадицию. Те же Штаты, где на Колому заведено уголовное дело. Беня сильно начал лезть во власть с этим возвратом "Привата" или компенсацией в 2 млрд. долларов. Похоже вмешались внешние силы и решили руками Шустера убрать помеху.
Если это так, то и Колома может сделать ответный ход в виде угрозы или реального сброса ОВГЗ, через которые он отмыл свои средства. А закупил он этих ОВГЗ в самом начале построения всей пирамиды однозначно до фига.

Короче сюжет может закрутиться лихой!
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 20 вер, 2019 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:50

  yuri_m написав:Шустер подал на Коломойского в суд!

Сдается мне, что Беня заигрался и его теперь ждет судьба Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов. Хотя все прекрасно знали, что он главарь мафии и убийца. Но доказать в суде не могли. А вот за налоги смогли! Так и с Коломойским будет. Суд наверняка будет не в Украине. А из любой европейской страны запросто могут запросить экстрадицию. Те же Штаты, где на Колому заведено уголовное дело. Короче сюжет может закрутиться лихой! Беня сильно начал лезть во власть с этим возвратом "Привата" или компенсацией в 2 млрд. долларов. Похоже вмешались внешние силы и решили руками Шустера убрать помеху.

Ну, да, выбрали его марионетку, теперь мечтаете.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:53

  yuri_m написав:Шустер подал на Коломойского в суд!

Сдается мне, что Беня заигрался и его теперь ждет судьба Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов. Хотя все прекрасно знали, что он главарь мафии и убийца. Но доказать в суде не могли. А вот за налоги смогли! Так и с Коломойским будет. Суд наверняка будет не в Украине. А из любой европейской страны запросто могут запросить экстрадицию. Те же Штаты, где на Колому заведено уголовное дело. Короче сюжет может закрутиться лихой!


Беня достаточно умен для того, чтобы разделять, на кого можно сикаться, а на кого - нельзя. Такой, ИМХО, извернется и примет любую необходимую позу, чтобы выжить.

Суд с Шустером - это ни о чем. Вот американцы - совсем другое. Хотят быть кукловодами этого кукловода местного разлива :mrgreen: Будет сотрудничать - не пострадает...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:56

  hxbbgaf написав:Ну, да, выбрали его марионетку, теперь мечтаете.

Я за него не голосовал, так что спитч не по адресу. Показательно, что иск от Шустера подан именно сейчас, когда началось открытое давление Бени на Зе-команду. И подает иск гражданин Евросоюза, а не Украины. То есть юрисдикция суда будет европейская. Все нюансы работают против Бени. Похоже его действительно хотят вытянуть из Украины, чтобы взять за жабры, как Фирташа.

  zРадио написав:Беня достаточно умен для того, чтобы разделять, на кого можно сикаться, а на кого - нельзя. Такой, ИМХО, извернется и примет любую необходимую позу, чтобы выжить.

Суд с Шустером - это ни о чем. Вот американцы - совсем другое. Хотят быть кукловодами этого кукловода местного разлива :mrgreen: Будет сотрудничать - не пострадает...

Не знаю, не знаю... В прямом эфире конкретно наехал на Шустера, с оскорблениями. Задело видать за живое, что какой-то там по его мнению журналистик на него пальцем показывает и требует компенсацию в суде за ущерб репутации и прочее. Неспроста всё это. Не верю я в такие совпадения.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 20 вер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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