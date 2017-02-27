Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:47

Шустер подал на Коломойского в суд!



Сдается мне, что Беня заигрался и его теперь ждет судьба Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов. Хотя все прекрасно знали, что он главарь мафии и убийца. Но доказать в суде не могли. А вот за налоги смогли! Так и с Коломойским будет. Суд наверняка будет не в Украине. А из любой европейской страны запросто могут запросить экстрадицию. Те же Штаты, где на Колому заведено уголовное дело. Беня сильно начал лезть во власть с этим возвратом "Привата" или компенсацией в 2 млрд. долларов. Похоже вмешались внешние силы и решили руками Шустера убрать помеху.

Если это так, то и Колома может сделать ответный ход в виде угрозы или реального сброса ОВГЗ, через которые он отмыл свои средства. А закупил он этих ОВГЗ в самом начале построения всей пирамиды однозначно до фига.



Короче сюжет может закрутиться лихой!