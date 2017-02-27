Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:10

ЛАД написав: Какими деньгами вызван этот спрос - валютой или гривней - не существенно. Какими деньгами вызван этот спрос - валютой или гривней - не существенно.

Почему несущественно, если курс нацвалюты при этом не играет никакой роли? Ведь если есть денежной поток в валюте, значит будет и стабильный спрос на импорт! В отличие от доходов, полученных в гривне и обладающих очень нестабильным покупательным свойством в отношении импорта в зависимости от курса...Что касается отсутствия отечественных аналогов - в современной экономике это уже аксиома. Даже США не способны производить все, что им нужно, не говоря уже о других экономиках.Пример закрытой экономики - КНДР. Вот где с импортом никаких проблем