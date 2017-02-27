RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2156215721582159

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 122
Не нижче 24.50
52%
63
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
11%
14
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:00

беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:01

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Торгбаланс от заробитчан не зависит.
Баланс текущего счёта (точнее, баланс текущих операций) - да, может быть в +. За счёт заробитчан, займов.


С методологической точки зрения - да. С практической - не совсем. Переводы валюты очень даже стимулируют импорт, а в отношении экспорта - либо нейтральны, либо незначительно снижают, стимулируя внутреннее потребление того, что могло быть экспортировано. Платежный баланс в плюс, торговый - в минус

Не соглашусь.
Переводы валюты сами по себе импорт не стимулируют.
Импорт стимулирует потребительский спрос в условиях отсутствия отечественных товаров.
Какими деньгами вызван этот спрос - валютой или гривней - не существенно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14139
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4258 раз.
Подякували: 3963 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:06

  Игорь Алексеевич написав:беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени :roll:

Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 03.12.14
Подякував: 402 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:07

ещё пару часов я писал, про курс который прогнозируют аналитики в украине на уровне 25.5, ЕСЛИ не будет внутренних потрясений.
после передачи савика и после того как в прямом эфире беня погнал на рената, то становится понятно, что ЕСЛИ наступит завтра.
теперь понятно на 100%, что страной руководит беня, а у Зе.. просто в ухе стоит наушник, в который даёт все указания беня. :shock:
поэтому развязка бени и рени ждём уже в этом году. :roll:
а значит и курс 28 вполне возможен уже в декабре :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 20 вер, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:09

  Игорь Алексеевич написав:беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени :roll:

Є в мене ще така версія причин зміцнення гривні: бажання зменшити фінрезультати ахмєта (можливо, просто приємний бонус 8) ).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 833
З нами з: 07.10.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:10

  ЛАД написав:Какими деньгами вызван этот спрос - валютой или гривней - не существенно.


Почему несущественно, если курс нацвалюты при этом не играет никакой роли? Ведь если есть денежной поток в валюте, значит будет и стабильный спрос на импорт! В отличие от доходов, полученных в гривне и обладающих очень нестабильным покупательным свойством в отношении импорта в зависимости от курса...

Что касается отсутствия отечественных аналогов - в современной экономике это уже аксиома. Даже США не способны производить все, что им нужно, не говоря уже о других экономиках.

Пример закрытой экономики - КНДР. Вот где с импортом никаких проблем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 20 вер, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 02.05.18
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:11

  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени :roll:

Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html


янык тогда договорились с ренатом и были в одной фракции и стали даже другонами.
олигархи друганами на бывают. а тем более беня и реня - это два соперника были на укр.фронте.
теперь придёт развязка. как бы у рени не была судьба ходорковского. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 20 вер, 2019 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди

Ту дуель виграв єдиний з українців, що входить в тисячу світового форбс)))
Удачі ІВК в бою))
stryzhko
 
Повідомлень: 650
З нами з: 04.10.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:29

  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени :roll:

Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html

Не все так трагічно.
овощ - "смотрящий" в Єнакієво, "хам". Йому ОЗГ татарська купила місце заступника ОДА (тіпа, продовжити стезю "завгара"), потім голови ОДА. Потім "прімер-міністра" та президента (заряжали бабло "чучмі").
овощ=ахмєт+фсб. ахмєтку теж фсб використали як лоха в 2014. Хотів обіцяне князівство. Досі доїть недолугих тубільців. Істоти...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 833
З нами з: 07.10.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2156215721582159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15737 1882107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 23:08
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
216 19112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:27
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76544)
20.09.2019 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.