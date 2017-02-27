беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:00
беня на канале шустера погнал на рената.
теперь окончательно понятно кто управляет в государстве и кто реальный президент.
зе... это маска бени
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:01
Не соглашусь.
Переводы валюты сами по себе импорт не стимулируют.
Импорт стимулирует потребительский спрос в условиях отсутствия отечественных товаров.
Какими деньгами вызван этот спрос - валютой или гривней - не существенно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:06
Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:07
ещё пару часов я писал, про курс который прогнозируют аналитики в украине на уровне 25.5, ЕСЛИ не будет внутренних потрясений.
после передачи савика и после того как в прямом эфире беня погнал на рената, то становится понятно, что ЕСЛИ наступит завтра.
теперь понятно на 100%, что страной руководит беня, а у Зе.. просто в ухе стоит наушник, в который даёт все указания беня.
поэтому развязка бени и рени ждём уже в этом году.
а значит и курс 28 вполне возможен уже в декабре
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 20 вер, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:09
Є в мене ще така версія причин зміцнення гривні: бажання зменшити фінрезультати ахмєта (можливо, просто приємний бонус ).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:10
Почему несущественно, если курс нацвалюты при этом не играет никакой роли? Ведь если есть денежной поток в валюте, значит будет и стабильный спрос на импорт! В отличие от доходов, полученных в гривне и обладающих очень нестабильным покупательным свойством в отношении импорта в зависимости от курса...
Что касается отсутствия отечественных аналогов - в современной экономике это уже аксиома. Даже США не способны производить все, что им нужно, не говоря уже о других экономиках.
Пример закрытой экономики - КНДР. Вот где с импортом никаких проблем
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 20 вер, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:11
янык тогда договорились с ренатом и были в одной фракции и стали даже другонами.
олигархи друганами на бывают. а тем более беня и реня - это два соперника были на укр.фронте.
теперь придёт развязка. как бы у рени не была судьба ходорковского.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 20 вер, 2019 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ту дуель виграв єдиний з українців, що входить в тисячу світового форбс)))
Удачі ІВК в бою))
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:29
Не все так трагічно.
овощ - "смотрящий" в Єнакієво, "хам". Йому ОЗГ татарська купила місце заступника ОДА (тіпа, продовжити стезю "завгара"), потім голови ОДА. Потім "прімер-міністра" та президента (заряжали бабло "чучмі").
овощ=ахмєт+фсб. ахмєтку теж фсб використали як лоха в 2014. Хотів обіцяне князівство. Досі доїть недолугих тубільців. Істоти...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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