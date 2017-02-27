Surfer написав: Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.
Для ПТУ-шника и "девальвация" режет слух - собственно, поэтому ты ее отрицаешь
Что касается Гонтаревой - к ней хватает и ненадуманных претензий, по которым она должна ответить перед украинским законом. Но обвинять любого, кто тебе не нравится, в принадлежности к российской агентуре - это просто кричащий признак слабоумия!
Никак не любого - именно тебя, завравшийся слабоумный кремлевский натоптыш , срущий здесь днем и ночью пророссийской пропагандой !
после просмотра передачи , особенно концовки очень напоминающей дурдом, сложилось полное впечатление что орыло в пуху у всех , не только у гонтаревой, бени но и у Шустера. Хотя в суде против Бени буду на его стороне, но думаю Беня на него столько дерьма выльет что тот не рад будет что в суд подал и не факт что Шустер выиграет. Тем не менее всех больше всего интересует сутьба судов по привату. Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).
Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:
1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).
2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.
3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.
Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...