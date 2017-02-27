Додано: Суб 21 вер, 2019 06:09

Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:



1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).



2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.



3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.



Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...