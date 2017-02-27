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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2157215821592160

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 122
Не нижче 24.50
52%
63
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
16%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
11%
14
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:22

  zРадио написав:
  Surfer написав:
Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.


Для ПТУ-шника и "девальвация" режет слух - собственно, поэтому ты ее отрицаешь :mrgreen:

Что касается Гонтаревой - к ней хватает и ненадуманных претензий, по которым она должна ответить перед украинским законом. Но обвинять любого, кто тебе не нравится, в принадлежности к российской агентуре - это просто кричащий признак слабоумия!


Никак не любого - именно тебя, завравшийся слабоумный кремлевский натоптыш , срущий здесь днем и ночью пророссийской пропагандой !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

после просмотра передачи , особенно концовки очень напоминающей дурдом, сложилось полное впечатление что орыло в пуху у всех , не только у гонтаревой, бени но и у Шустера. Хотя в суде против Бени буду на его стороне, но думаю Беня на него столько дерьма выльет что тот не рад будет что в суд подал и не факт что Шустер выиграет. Тем не менее всех больше всего интересует сутьба судов по привату. Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 06:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:

1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).

2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.

3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.

Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:00

  headshaker написав:Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется... Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
Вы на сколько процентов в долларе - 90 или больше?!
(Как психолог спрашиваю) :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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