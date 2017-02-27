Додано: Суб 21 вер, 2019 08:44

headshaker написав: Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.



Не дают спать субботним утром проклятые вопросы... Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...

За сегодняшний банкет с укреплением гривні заплатили мы все с вами (кроме Долярчика и Алекса (только какого?) покупая эти ненужные баксы на протяжени последних 5 лет (с сентября 2015 по сентябрь 2019).Лично про себя скажу что я недальновидный дурак, что так сделал.А вы все о себе можете думать, что вы гении в валютнообменных вопросах, раз тут на форуме толкаясь, рапортовали об успешных покупках по сладкому курсу па25.00 - 25.25 и что успели в последний вагон.Так вот, походу, последние выгоны предназначены для влошенцев в бакс.Ото когда па писят копеек в день бакс подкидывают, то это и есть ловля лошков - аленей пустоголовых.Я сам такой долбодятел.Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.329,2 ярда делим на 22 ярда зелени = 16,17 грн за бакс.То ли ещё будет!Откатят до 12, если ЗВР и дальше будут расти.Все запомните мои слова. Через год курс может и 10 грн. стать. (Всё зависит от размера ЗВР и денежного агрегата М0 (наличка)Проверил ЭОК по всем годам. Расчётный курс совпадает с фактическим (разница 1 - 4%) !!!Ранее я выкладывал таблицу, но там неверные данные были!Пользуйтесь только сайтом НБУ!Я вас всех предупредаю о том, что курс бакса упадёт до 16 как минимум (до конца 2020 года 100%)Пошёл необратимый процесс: если бы НБУ не покупал никому ненужный бакс, его курс бы до 16 уже был сегодня! Покупая никому ненужный бакс, НБУ увеличивает свои ЗВР и тем самым ещё больше укрепляет гривну. А многие побежали (побегут) сдавать свои матрасные баксы ешё больше обвалят курс этого никому ненужного!!!Эх вы все мы недальновидные, капец (кроме Долярчика и Алекса (какой то из них, не помню)Очнитесь от спячки, в которую мы все впали с вами.Что с вами (со мной) в чёрта, произошло с мозгами?Почему вы (я) такие недальновидные были и есть на протяжении последних 5 лет? !!!Приняли тренд падения гривны за то, что он бесконечным будет!Эх вы все (и я) недальновидные (кроме двух персон на этом форуме, о кортоых я знаю)Капец как мы все влетелиурок на всю жизнь