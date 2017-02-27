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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 123
Не нижче 24.50
51%
63
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:22

  zРадио написав:
  Surfer написав:
Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.


Для ПТУ-шника и "девальвация" режет слух - собственно, поэтому ты ее отрицаешь :mrgreen:

Что касается Гонтаревой - к ней хватает и ненадуманных претензий, по которым она должна ответить перед украинским законом. Но обвинять любого, кто тебе не нравится, в принадлежности к российской агентуре - это просто кричащий признак слабоумия!


Никак не любого - именно тебя, завравшийся слабоумный кремлевский натоптыш , срущий здесь днем и ночью пророссийской пропагандой !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

после просмотра передачи , особенно концовки очень напоминающей дурдом, сложилось полное впечатление что орыло в пуху у всех , не только у гонтаревой, бени но и у Шустера. Хотя в суде против Бени буду на его стороне, но думаю Беня на него столько дерьма выльет что тот не рад будет что в суд подал и не факт что Шустер выиграет. Тем не менее всех больше всего интересует сутьба судов по привату. Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 06:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:

1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).

2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.

3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.

Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:00

  headshaker написав:Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется... Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
Вы на сколько процентов в долларе - 90 или больше?!
(Как психолог спрашиваю) :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:44

Проснитесь от спячки! Что с нами всеми такое творится?

  headshaker написав:Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.

Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...


За сегодняшний банкет с укреплением гривні заплатили мы все с вами (кроме Долярчика и Алекса (только какого?) покупая эти ненужные баксы на протяжени последних 5 лет (с сентября 2015 по сентябрь 2019).
Лично про себя скажу что я недальновидный дурак, что так сделал.
А вы все о себе можете думать, что вы гении в валютнообменных вопросах, раз тут на форуме толкаясь, рапортовали об успешных покупках по сладкому курсу па25.00 - 25.25 и что успели в последний вагон.
Так вот, походу, последние выгоны предназначены для влошенцев в бакс.
Ото когда па писят копеек в день бакс подкидывают, то это и есть ловля лошков - аленей пустоголовых.
Я сам такой долбодятел.
Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
329,2 ярда делим на 22 ярда зелени = 16,17 грн за бакс.
То ли ещё будет!
Откатят до 12, если ЗВР и дальше будут расти.
Все запомните мои слова. Через год курс может и 10 грн. стать. (Всё зависит от размера ЗВР и денежного агрегата М0 (наличка)
Проверил ЭОК по всем годам. Расчётный курс совпадает с фактическим (разница 1 - 4%) !!!
Ранее я выкладывал таблицу, но там неверные данные были!
Пользуйтесь только сайтом НБУ!
Я вас всех предупредаю о том, что курс бакса упадёт до 16 как минимум (до конца 2020 года 100%)

Пошёл необратимый процесс: если бы НБУ не покупал никому ненужный бакс, его курс бы до 16 уже был сегодня! Покупая никому ненужный бакс, НБУ увеличивает свои ЗВР и тем самым ещё больше укрепляет гривну. А многие побежали (побегут) сдавать свои матрасные баксы ешё больше обвалят курс этого никому ненужного!!!
Эх вы все мы недальновидные, капец (кроме Долярчика и Алекса (какой то из них, не помню)

Очнитесь от спячки, в которую мы все впали с вами.
Что с вами (со мной) в чёрта, произошло с мозгами?
Почему вы (я) такие недальновидные были и есть на протяжении последних 5 лет? !!!
Приняли тренд падения гривны за то, что он бесконечным будет!
Эх вы все (и я) недальновидные (кроме двух персон на этом форуме, о кортоых я знаю)

Капец как мы все влетели
урок на всю жизнь
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 вер, 2019 09:02, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:49

  ruvex написав:
  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
Сугубо ИМХО...

И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.

Я не верю в возвращение. Делоьж не только в том, что в валюте наши зарплаты подбираются к польским (но пока далеко). Дело в качестве жизни. Айтишники ,выезжая семьями, зачастую могут там себе позволить меньше, чем здесь. Если еда почти выровнялась, то услуги - совсем нет. Начиная со спортзалов/бассейнов/такси, и заканчивая парикмахер, стоматолог и маникюр. Да и жилье. Но люди едут и остаются там ради спокойствия и безопасности. Ради соблюдения закона и их прав. Чего нет тут и вряд ли скоро будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:06

  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:13

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд

Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:14

  Surfer написав:...Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).

приватизация прибыли и национализация убытков
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:19

  Hotab написав:Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.


именно так и происходит.
Поясняю:
когда ЗВР Украины упали до 5 ярдов (где-то так) в 2015 году, то курс взлетел до 30 (поминте это ?)
закономерно при ЗВР в 22 ярдав курс падает до 24 и ниже
а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс
Yuri_61
 
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