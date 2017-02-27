Surfer написав: Как для неоднократно зашкварившегося кремлетролля в этом может и не быть ничего особенного , но для тех кто прожил в Украине минимум последних 28 лет - это резало слух еще при ее каденции в НБУ. Это как "поребрик" , который тоже "устоявшийся термин" для зеленых человечков, но не для жителей Украины.
Для ПТУ-шника и "девальвация" режет слух - собственно, поэтому ты ее отрицаешь
Что касается Гонтаревой - к ней хватает и ненадуманных претензий, по которым она должна ответить перед украинским законом. Но обвинять любого, кто тебе не нравится, в принадлежности к российской агентуре - это просто кричащий признак слабоумия!
Никак не любого - именно тебя, завравшийся слабоумный кремлевский натоптыш , срущий здесь днем и ночью пророссийской пропагандой !
после просмотра передачи , особенно концовки очень напоминающей дурдом, сложилось полное впечатление что орыло в пуху у всех , не только у гонтаревой, бени но и у Шустера. Хотя в суде против Бени буду на его стороне, но думаю Беня на него столько дерьма выльет что тот не рад будет что в суд подал и не факт что Шустер выиграет. Тем не менее всех больше всего интересует сутьба судов по привату. Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).
Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:
1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).
2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.
3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.
Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
headshaker написав:Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.
Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
За сегодняшний банкет с укреплением гривні заплатили мы все с вами (кроме Долярчика и Алекса (только какого?) покупая эти ненужные баксы на протяжени последних 5 лет (с сентября 2015 по сентябрь 2019). Лично про себя скажу что я недальновидный дурак, что так сделал. А вы все о себе можете думать, что вы гении в валютнообменных вопросах, раз тут на форуме толкаясь, рапортовали об успешных покупках по сладкому курсу па25.00 - 25.25 и что успели в последний вагон. Так вот, походу, последние выгоны предназначены для влошенцев в бакс. Ото когда па писят копеек в день бакс подкидывают, то это и есть ловля лошков - аленей пустоголовых. Я сам такой долбодятел. Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года. 329,2 ярда делим на 22 ярда зелени = 16,17 грн за бакс. То ли ещё будет! Откатят до 12, если ЗВР и дальше будут расти. Все запомните мои слова. Через год курс может и 10 грн. стать. (Всё зависит от размера ЗВР и денежного агрегата М0 (наличка) Проверил ЭОК по всем годам. Расчётный курс совпадает с фактическим (разница 1 - 4%) !!! Ранее я выкладывал таблицу, но там неверные данные были! Пользуйтесь только сайтом НБУ! Я вас всех предупредаю о том, что курс бакса упадёт до 16 как минимум (до конца 2020 года 100%)
Пошёл необратимый процесс: если бы НБУ не покупал никому ненужный бакс, его курс бы до 16 уже был сегодня! Покупая никому ненужный бакс, НБУ увеличивает свои ЗВР и тем самым ещё больше укрепляет гривну. А многие побежали (побегут) сдавать свои матрасные баксы ешё больше обвалят курс этого никому ненужного!!! Эх вы все мы недальновидные, капец (кроме Долярчика и Алекса (какой то из них, не помню)
Очнитесь от спячки, в которую мы все впали с вами. Что с вами (со мной) в чёрта, произошло с мозгами? Почему вы (я) такие недальновидные были и есть на протяжении последних 5 лет? !!! Приняли тренд падения гривны за то, что он бесконечным будет! Эх вы все (и я) недальновидные (кроме двух персон на этом форуме, о кортоых я знаю)
Капец как мы все влетели урок на всю жизнь
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 вер, 2019 09:02, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма? Сугубо ИМХО...
И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.
Я не верю в возвращение. Делоьж не только в том, что в валюте наши зарплаты подбираются к польским (но пока далеко). Дело в качестве жизни. Айтишники ,выезжая семьями, зачастую могут там себе позволить меньше, чем здесь. Если еда почти выровнялась, то услуги - совсем нет. Начиная со спортзалов/бассейнов/такси, и заканчивая парикмахер, стоматолог и маникюр. Да и жилье. Но люди едут и остаются там ради спокойствия и безопасности. Ради соблюдения закона и их прав. Чего нет тут и вряд ли скоро будет.
Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
Hotab написав:Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
именно так и происходит. Поясняю: когда ЗВР Украины упали до 5 ярдов (где-то так) в 2015 году, то курс взлетел до 30 (поминте это ?) закономерно при ЗВР в 22 ярдав курс падает до 24 и ниже а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс