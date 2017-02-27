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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 123
Не нижче 24.50
51%
63
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:20

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд


и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:37

  Мизантрóп написав:Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html


Это новость от 11 ноября 2010 года. По факту, спустя много лет можно сказать, что "Кеннеди" всё-таки был "убит" и находится где-то в Ростове.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!

Болгария в Евросоюзе, и курс жестко привязан к евро политикой валютного совета.
1,95583 лева = 1 евро
Аналогии с гривной не уместны, поскольку у нас такая политика не проводится.
Сибарит
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  #<1 ... 2158215921602161
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