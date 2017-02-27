Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!
Мизантрóп написав:Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html
Это новость от 11 ноября 2010 года. По факту, спустя много лет можно сказать, что "Кеннеди" всё-таки был "убит" и находится где-то в Ростове.