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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 125
Не нижче 24.50
52%
65
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:49

  ruvex написав:
  Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?
Сугубо ИМХО...

И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.

Я не верю в возвращение. Делоьж не только в том, что в валюте наши зарплаты подбираются к польским (но пока далеко). Дело в качестве жизни. Айтишники ,выезжая семьями, зачастую могут там себе позволить меньше, чем здесь. Если еда почти выровнялась, то услуги - совсем нет. Начиная со спортзалов/бассейнов/такси, и заканчивая парикмахер, стоматолог и маникюр. Да и жилье. Но люди едут и остаются там ради спокойствия и безопасности. Ради соблюдения закона и их прав. Чего нет тут и вряд ли скоро будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:06

  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:13

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд

Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:14

  Surfer написав:...Думаю здесь выиграет Беня, учитывая его "закаленную" и проженную опытом натуру, но предполагаю что отдуваться все равно нам придется ).

приватизация прибыли и национализация убытков
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:19

  Hotab написав:Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.


именно так и происходит.
Поясняю:
когда ЗВР Украины упали до 5 ярдов (где-то так) в 2015 году, то курс взлетел до 30 (поминте это ?)
закономерно при ЗВР в 22 ярдав курс падает до 24 и ниже
а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:20

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился.
И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.


Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос?
И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе?
Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд


и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:37

  Мизантрóп написав:Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html


Это новость от 11 ноября 2010 года. По факту, спустя много лет можно сказать, что "Кеннеди" всё-таки был "убит" и находится где-то в Ростове.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!

Болгария в Евросоюзе, и курс жестко привязан к евро политикой валютного совета.
1,95583 лева = 1 евро
Аналогии с гривной не уместны, поскольку у нас такая политика не проводится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Оленізм" в цій країні непорушний...
Поки чекав посадки на транспорт зазирнув в лобмард "Теноскарб", іноді там непоганий інструмент скидають за копійки.
Зайшов, а там пусті прилавки - під "0", питаю - "переоблік, чи пограбування?..", продавець - "ні все розкупили..."
Тобто коли $ був 26-27-28-30 олені тарили $, а те все барахло лежало без руху, а як тільки $ впав нижче 25, олені замість купівлі $ розкупили барахло, хоча ціни на те барахло однакові в грн, що при курсі 24, що при 29.
Щось подібне було навесні, коли курс впав з 28+ до 26+.
Думаю при наступному рості все це барахло переїде назад в ломбарди і олені на виручені кошти знову побіжать скупатися по 25-26-27+.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.
Zebra
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