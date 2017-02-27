Додано: Суб 21 вер, 2019 08:49

ruvex написав: Hotab написав: Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?

Сугубо ИМХО... Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма?Сугубо ИМХО...

И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться. И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.

Я не верю в возвращение. Делоьж не только в том, что в валюте наши зарплаты подбираются к польским (но пока далеко). Дело в качестве жизни. Айтишники ,выезжая семьями, зачастую могут там себе позволить меньше, чем здесь. Если еда почти выровнялась, то услуги - совсем нет. Начиная со спортзалов/бассейнов/такси, и заканчивая парикмахер, стоматолог и маникюр. Да и жилье. Но люди едут и остаются там ради спокойствия и безопасности. Ради соблюдения закона и их прав. Чего нет тут и вряд ли скоро будет.