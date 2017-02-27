Hotab написав:Ну ок. А если и правда мы улетели с этими 28 неоправданно далеко? И реальносбаланстрованеый курс должен быть 22. Мы же и правда не знаем, сколько денег завозят заробитчане. А вдруг в тени ещё такая же сумма? Сугубо ИМХО...
И посмотреть на какой отметке курса они начнут возвращаться.
Я не верю в возвращение. Делоьж не только в том, что в валюте наши зарплаты подбираются к польским (но пока далеко). Дело в качестве жизни. Айтишники ,выезжая семьями, зачастую могут там себе позволить меньше, чем здесь. Если еда почти выровнялась, то услуги - совсем нет. Начиная со спортзалов/бассейнов/такси, и заканчивая парикмахер, стоматолог и маникюр. Да и жилье. Но люди едут и остаются там ради спокойствия и безопасности. Ради соблюдения закона и их прав. Чего нет тут и вряд ли скоро будет.
Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
Hotab написав:Та тролит он. Прекрасно он принимает, что если занять 100 ярдов долларов в ЗВР, то это не значит,что надо резко курс укрепить в 4 раза.
именно так и происходит. Поясняю: когда ЗВР Украины упали до 5 ярдов (где-то так) в 2015 году, то курс взлетел до 30 (поминте это ?) закономерно при ЗВР в 22 ярдав курс падает до 24 и ниже а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс
Yuri_61 написав:Сейчас надо успеть продать все свои баксы пока курс до 16.00 не опустился. И не фыркайте тут некоторые, ЗВР как никогда большие (22 ярда), а денежная масса М0 почти не увеличилась с 2015 года.
Можете назвать основной источник с какого ЗВР так вырос? И второй вопрос - вы действительно считаете что ЗВР в 20 млрд большими для 35-40 млн страны расположенной в Европе? Для примера ЗВР Болгарии (7 млн чел) - 28 млрд
и поэтому в Болгарии лев не девальвировал за последние 20 лет!
Мизантрóп написав:Янукович пригрозил Ахметову судьбой Ходорковского. В свою очередь, украинский олигарх пригрозил Януковичу судьбой американского президента Кеннеди, который был убит выстрелом снайпера. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zapadnye-smi ... skogo.html
Это новость от 11 ноября 2010 года. По факту, спустя много лет можно сказать, что "Кеннеди" всё-таки был "убит" и находится где-то в Ростове.
"Оленізм" в цій країні непорушний... Поки чекав посадки на транспорт зазирнув в лобмард "Теноскарб", іноді там непоганий інструмент скидають за копійки. Зайшов, а там пусті прилавки - під "0", питаю - "переоблік, чи пограбування?..", продавець - "ні все розкупили..." Тобто коли $ був 26-27-28-30 олені тарили $, а те все барахло лежало без руху, а як тільки $ впав нижче 25, олені замість купівлі $ розкупили барахло, хоча ціни на те барахло однакові в грн, що при курсі 24, що при 29. Щось подібне було навесні, коли курс впав з 28+ до 26+. Думаю при наступному рості все це барахло переїде назад в ломбарди і олені на виручені кошти знову побіжать скупатися по 25-26-27+.