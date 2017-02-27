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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 125
Не нижче 24.50
52%
65
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:32

  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

На початку 90-х (ще до МММ) написав мені з армії друг дитинства лист, чи варто йому брати участь в "трендовому" (у них багато хто, навіть офіцери, "вписались" в цю схему) аналогу мережевого маркетингу, яеий тоді запустили, якщо не помиляюся, прибалти. Я йому на пальцях пояснив, що це піраміда і виграють ті, хто на її вершині, а за все заплатять ті, хто в її основі. Після повернення з армії друг був дуже вдячний, що не впмсався в цей тренд, чи як тоді говорили, в "струю".
Ви особисто впевнені, що до основи піраміди далеко?
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:34

час від часу працюю в заблокованій на нашій території системі WebMoney (вже половина сроку пройшла від часу як П. рішенням РНБО це зробив)

так от - там вже долар ходить по ... (баранна дробь)... < 24 (бачив транзакції по 23.8 !)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:36

L

є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте? :)
як на мене порівняння недоречне

усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.
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greenozon
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