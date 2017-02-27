На початку 90-х (ще до МММ) написав мені з армії друг дитинства лист, чи варто йому брати участь в "трендовому" (у них багато хто, навіть офіцери, "вписались" в цю схему) аналогу мережевого маркетингу, яеий тоді запустили, якщо не помиляюся, прибалти. Я йому на пальцях пояснив, що це піраміда і виграють ті, хто на її вершині, а за все заплатять ті, хто в її основі. Після повернення з армії друг був дуже вдячний, що не впмсався в цей тренд, чи як тоді говорили, в "струю".
Ви особисто впевнені, що до основи піраміди далеко?