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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21592160216121622163>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 126
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:32

  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

На початку 90-х (ще до МММ) написав мені з армії друг дитинства лист, чи варто йому брати участь в "трендовому" (у них багато хто, навіть офіцери, "вписались" в цю схему) аналогу мережевого маркетингу, яеий тоді запустили, якщо не помиляюся, прибалти. Я йому на пальцях пояснив, що це піраміда і виграють ті, хто на її вершині, а за все заплатять ті, хто в її основі. Після повернення з армії друг був дуже вдячний, що не впмсався в цей тренд, чи як тоді говорили, в "струю".
Ви особисто впевнені, що до основи піраміди далеко?
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:34

час від часу працюю в заблокованій на нашій території системі WebMoney (вже половина сроку пройшла від часу як П. рішенням РНБО це зробив)

так от - там вже долар ходить по ... (баранна дробь)... < 24 (бачив транзакції по 23.8 !)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:36

L

є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте? :)
як на мене порівняння недоречне

усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:53

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.
да все набагато банальніше!
це ще старі заготовки гройсмана :)
ніхто не удосужився врахувати гривневу аномалію літо-осінь і подали те що було заготовлено ще навесні ! :)

По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+ 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:13

  Starikan написав:
  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.
да все набагато банальніше!
це ще старі заготовки гройсмана :)
ніхто не удосужився врахувати гривневу аномалію літо-осінь і подали те що було заготовлено ще навесні ! :)

По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+ 8)

но чего то эти заготовки гройсмана внесли на рассмотрение вр.
если бы они были плохими, то переделали бы бюджет со своими заготовки. тем более время еще позволяет.
а так весь вариант от гройсмана уже в зале вр. без изменений, даже курс и тот от гройсмана 28,2. кстати тогда вопрос, чем этот премьер лучше пред., если бюджет от гройсмана.
значит не так то и сладко будет в 20г.
а то нам зе... команда ранее рисовала европейскую жизнь и зарплату как у немца.)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 21 вер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:13

  ЛАД написав: Если рост экспорта услуг безусловно полезен для страны по всем параметрам (и рост валютных поступлений, и рост занятости, и во многих случаях рост квалификации, и др.), то экспорт рабочей силы явно вреден. Почему, надеюсь, всем понятно. Если, конечно, смотреть не на сиюминутные интересы, а на перспективу.
Экспорт рабочей силы тормозит развитие экономики, создаёт социальные проблемы (решая сегодняшние), ведёт к росту эмиграции.

Мы не в той ситуации, чтобы плюнуть на сегодняшние проблемы и задумываться, что будет через 10 лет, обещая светлое будущее. Тем более, что по многим прогнозам (в т.ч. и тем, что вы приводили недавно в ссылке) его всё равно не будет. Останется золотой миллиард и нищие страны, причем пропасть будет расти.

Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:17

  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

Классический путь "аленя"! :mrgreen: Когда тренд только зарождался и было очень выгодно входить, то никто не желал. А теперь, когда уже прошли до фига и больше - народ решил запрыгивать в последний вагон! Вот я буду смеяться, если с 26 сентября курс остановится и потом пойдет в рост. "Пересичные" же всегда покупают на максимуме и продают на минимуме. Потому их "аленями" и называют.

Считайте сами: 24.45(курс)+16.5%(ОВГЗ)= 28.48. При курсе 28.50 через год будете уже в убытке. А год в наших реалиях - это очень много! Депутаты "СН" уже выходят из-под контроля Зе, а через 2-3 месяца вообще могут стать оппозицией к президенту. А там и роспуск ВР, и новые выборы. При таких раскладах и к концу зимы 28.50 можем увидеть.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс

вы хоть закусывайте чуть-чуть с утреца :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:23

  greenozon написав:час від часу працюю в заблокованій на нашій території системі WebMoney (вже половина сроку пройшла від часу як П. рішенням РНБО це зробив)

так от - там вже долар ходить по ... (баранна дробь)... < 24 (бачив транзакції по 23.8 !)

А на заборе тоже много чего написано. :D Добавьте сюда минимум 2% за обналичку и 0.8% комиссии самой системы, и на выходе получите курс 23.80+2%+0.8%= 24.47. Ну и чем он отличается от цифр в обменках? Лопнула Ваша сенсация! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:31

  Игорь Алексеевич написав:
  Starikan написав:
  greenozon написав:По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+ 8)

но чего то эти заготовки гройсмана внесли на рассмотрение вр.
если бы они были плохими, то переделали бы бюджет со своими заготовки. тем более время еще позволяет.
а так весь вариант от гройсмана уже в зале вр. без изменений, даже курс и тот от гройсмана 28,2. кстати тогда вопрос, чем этот премьер лучше пред., если бюджет от гройсмана.
значит не так то и сладко будет в 20г.
а то нам зе... команда ранее рисовала европейскую жизнь и зарплату как у немца.)))


Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу.
Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста.
Всё та же жо..а, только в профиль. :mrgreen:
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