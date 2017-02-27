Додано: Суб 21 вер, 2019 12:17

Zebra написав: Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду. Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

Классический путь "аленя"!Когда тренд только зарождался и было очень выгодно входить, то никто не желал. А теперь, когда уже прошли до фига и больше - народ решил запрыгивать в последний вагон! Вот я буду смеяться, если с 26 сентября курс остановится и потом пойдет в рост. "Пересичные" же всегда покупают на максимуме и продают на минимуме. Потому их "аленями" и называют.Считайте сами: 24.45(курс)+16.5%(ОВГЗ)= 28.48. При курсе 28.50 через год будете уже в убытке. А год в наших реалиях - это очень много! Депутаты "СН" уже выходят из-под контроля Зе, а через 2-3 месяца вообще могут стать оппозицией к президенту. А там и роспуск ВР, и новые выборы. При таких раскладах и к концу зимы 28.50 можем увидеть.