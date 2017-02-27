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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:32
Zebra написав:
Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.
На початку 90-х (ще до МММ) написав мені з армії друг дитинства лист, чи варто йому брати участь в "трендовому" (у них багато хто, навіть офіцери, "вписались" в цю схему) аналогу мережевого маркетингу, яеий тоді запустили, якщо не помиляюся, прибалти. Я йому на пальцях пояснив, що це піраміда і виграють ті, хто на її вершині, а за все заплатять ті, хто в її основі. Після повернення з армії друг був дуже вдячний, що не впмсався в цей тренд, чи як тоді говорили, в "струю".
Ви особисто впевнені, що до основи піраміди далеко?
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:34
час від часу працюю в заблокованій на нашій території системі WebMoney (вже половина сроку пройшла від часу як П. рішенням РНБО це зробив)
так от - там вже долар ходить по ... (баранна дробь)... < 24 (бачив транзакції по 23.8 !)
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greenozon
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:36
L
є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте?
як на мене порівняння недоречне
усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.
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greenozon
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:53
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.
да все набагато банальніше!
це ще старі заготовки гройсмана
ніхто не удосужився врахувати гривневу аномалію літо-осінь і подали те що було заготовлено ще навесні !
По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:13
Starikan написав: greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
но 28 ведь подали на рассмотрение. значит, что то там знают про 20год.
да все набагато банальніше!
це ще старі заготовки гройсмана
ніхто не удосужився врахувати гривневу аномалію літо-осінь і подали те що було заготовлено ще навесні !
По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+
но чего то эти заготовки гройсмана внесли на рассмотрение вр.
если бы они были плохими, то переделали бы бюджет со своими заготовки. тем более время еще позволяет.
а так весь вариант от гройсмана уже в зале вр. без изменений, даже курс и тот от гройсмана 28,2. кстати тогда вопрос, чем этот премьер лучше пред., если бюджет от гройсмана.
значит не так то и сладко будет в 20г.
а то нам зе... команда ранее рисовала европейскую жизнь и зарплату как у немца.)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 21 вер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:13
ЛАД написав:
Если рост экспорта услуг безусловно полезен для страны по всем параметрам (и рост валютных поступлений, и рост занятости, и во многих случаях рост квалификации, и др.), то экспорт рабочей силы явно вреден. Почему, надеюсь, всем понятно. Если, конечно, смотреть не на сиюминутные интересы, а на перспективу
.
Экспорт рабочей силы тормозит развитие экономики, создаёт социальные проблемы (решая сегодняшние
), ведёт к росту эмиграции.
Мы не в той ситуации, чтобы плюнуть на сегодняшние проблемы и задумываться, что будет через 10 лет, обещая светлое будущее. Тем более, что по многим прогнозам (в т.ч. и тем, что вы приводили недавно в ссылке) его всё равно не будет. Останется золотой миллиард и нищие страны, причем пропасть будет расти.
Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Starikan
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:17
Zebra написав:
Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.
Классический путь "аленя"!
Когда тренд только зарождался и было очень выгодно входить, то никто не желал. А теперь, когда уже прошли до фига и больше - народ решил запрыгивать в последний вагон! Вот я буду смеяться, если с 26 сентября курс остановится и потом пойдет в рост. "Пересичные" же всегда покупают на максимуме и продают на минимуме. Потому их "аленями" и называют.
Считайте сами: 24.45(курс)+16.5%(ОВГЗ)= 28.48. При курсе 28.50 через год будете уже в убытке. А год в наших реалиях - это очень много! Депутаты "СН" уже выходят из-под контроля Зе, а через 2-3 месяца вообще могут стать оппозицией к президенту. А там и роспуск ВР, и новые выборы. При таких раскладах и к концу зимы 28.50 можем увидеть.
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yuri_m
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:23
Yuri_61 написав:
а при 100 ярдах будет паритет, а то и па 60 копеек за бакс
вы хоть закусывайте чуть-чуть с утреца
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:23
greenozon написав:
час від часу працюю в заблокованій на нашій території системі WebMoney (вже половина сроку пройшла від часу як П. рішенням РНБО це зробив)
так от - там вже долар ходить по ... (баранна дробь)... < 24 (бачив транзакції по 23.8 !)
А на заборе тоже много чего написано.
Добавьте сюда минимум 2% за обналичку и 0.8% комиссии самой системы, и на выходе получите курс 23.80+2%+0.8%= 24.47. Ну и чем он отличается от цифр в обменках? Лопнула Ваша сенсация!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:31
Игорь Алексеевич написав: Starikan написав: greenozon написав:
По заготовкам Гройсмана у нас уже давно был бы курс 30+
но чего то эти заготовки гройсмана внесли на рассмотрение вр.
если бы они были плохими, то переделали бы бюджет со своими заготовки. тем более время еще позволяет.
а так весь вариант от гройсмана уже в зале вр. без изменений, даже курс и тот от гройсмана 28,2. кстати тогда вопрос, чем этот премьер лучше пред., если бюджет от гройсмана.
значит не так то и сладко будет в 20г.
а то нам зе... команда ранее рисовала европейскую жизнь и зарплату как у немца.)))
Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу.
Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста.
Всё та же жо..а, только в профиль.
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Alex2007
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