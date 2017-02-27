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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2160216121622163>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 126
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40

Немного выходного офтопа из интернета:

Ну что, ребята? Казахстан только что дал по дых нашим молодым реформаторам.
Весь мелкий бизнес, ну как мелкий, вплоть до 14,5 млн. грн. для юр.лиц освобожден от налогов ВООБЩЕ.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:43

Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:48

  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?

В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:49

Пише-технічний збій на форумі, а потім повідомлення чомусь з'являється .
Востаннє редагувалось sinus в Суб 21 вер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:49

Удалил.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 21 вер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:51

... а форумчани, таки колись надруть полосату ж!)))

  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

...скажу від більшості форумчан:
- а що ж ти не скупаєш долари, глупєц? :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:55

  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


Можно, пожалуйста, ссылку на ресурс?
Не смог в гугле найти эти новости.
Спасибо
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:56

  sinus написав:В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?

А тут многие удивлялись, когда я им говорил, что вкладывать деньги за границей выгоднее, чем в нашу экономику. Даже на разнице налоговых ставок уже можно получить дополнительный заработок! И не сидеть ждать вонючих 16-17% годовых от ОВГЗ. Которые к тому же могут быстро превратиться в ноль или минус после очередных "покращень" от новой власти. Просто надо не чахнуть над баблом, как Кащей, а думать, куда его повыгоднее и надежнее пристроить. Чтобы работало и приносило прибыль.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:56

  Любопытный написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


Можно, пожалуйста, ссылку на ресурс?
Не смог в гугле найти эти новости.
Спасибо

Я взял отсюда:
https://twitter.com/portnvateam_new/sta ... 8903704577

Первоисточник не искал и не проверял, но верю "на слово"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:04

  Вкладчик1234 написав:
  Любопытный написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


Можно, пожалуйста, ссылку на ресурс?
Не смог в гугле найти эти новости.
Спасибо

Я взял отсюда:
https://twitter.com/portnvateam_new/sta ... 8903704577

Первоисточник не искал и не проверял, но верю "на слово"

Спасибо!
Это пока вилами по воде, но если действительно освободят, то это будет очень интересный кейс. Президент только дал поручение:
https://www.zakon.kz/4985132-ot-kakih-n ... malyy.html
Любопытный
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